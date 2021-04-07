Cамые красивые поздравления в прозе, стихах и открытках на Благовещение 2021

Сегодня, 7 апреля, в Украине отмечается один из самых важных христианских праздников Благовещение Пресвятой Богородицы. Говорят, именно в этот день Дева Мария получила новость о скором рождении сына.

Редакция Styler подобрала для вас самые красивые поздравления с праздником. Подробней читайте ниже.

Поздравления в прозе

Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы - светлым и чистым православным праздником. Пусть в ваших душах поселиться мир, покой и благоденствия. Цените и дорожите близкими вам людьми. Будьте счастливы!

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Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!

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С Благовещением! Пусть Богородица хранит вас и вашу семью от горестей, бед и болезней и ведет вас за руку по жизни уберегая от проступков и ошибок, пусть счастье и успех всегда сопутствуют во всех начинаниях, каждое утро будет добрым, мира и благополучия в семье!

Поздравления в стихах

С Благовещеньем Вас поздравляю,

Новостей лишь хороших желаю,

Чтобы чаще звучали они,

Согревая добром Ваши дни!

***

С Благовещением! Счастья в дом,

Здоровья, радости, тепла,

Пусть в нем главенствуют любовь,

Уют, достаток, доброта!

Пусть Матерь Божья оградит

От зла, тревог, болезней, бед,

Семью добром благословит,

Чтоб засиял вам Божий Свет!

***

Поздравляю с Благовещеньем,

Теплых дней и солнечных желаю,

Божья Мать пускай поможет в жизни вам,

От печалей и невзгод оберегая.

***

В небе солнце засияло —

Благовещение настало.

Колокольный льется звон,

Поздравляет всех нас он.

Пусть свеча горит, не гаснет,

К нам пришел великий праздник,

Радуйтесь, ликуйте все,

Мира, счастья на Земле!

***

С Благовещеньем тебя поздравляю,

Светлой веры и любви пожелаю.

Пусть уныние из сердца уйдет,

А любовь в душе обитель найдет!

Поздравления в открытках

(Фото: liza.ua)