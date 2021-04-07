Найкрасивіші поздоровлення в прозі, віршах та листівках на Благовіщення 2021
Сьогодні, 7 квітня, в Україні відзначається одне з найважливіших християнських свят Благовіщення Пресвятої Богородиці. Кажуть, саме в цей день Діва Марія отримала новину про швидке народження сина.
Редакція Styler підібрала для вас найкрасивіші поздоровлення зі святом. Детальніше читайте нижче.
Поздоровлення в прозі
Вітаю з великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, добробут і Божа благодать. Нехай матеріальні і духовні блага будуть в достатку, а у двері стукають тільки добрі вісті!
***
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії і світлої віри! Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.
***
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці - світлим і чистим православним святом. Нехай у ваших душах оселитися мир, спокій і добробут. Цінуйте і дорожите близькими вам людьми. Будьте щасливі!
***
Сьогодні в це святе, світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім'ю та рідних стороною!
***
З Благовіщенням! Нехай Богородиця береже вас і вашу родину від смутку, бід і хвороб і веде за руку по життю уберігаючи від проступків і помилок, нехай щастя та успіх завжди супроводжують у всіх починаннях, кожен ранок буде добрим, миру і добробуту в родині!
Привітання у віршах
З Благовіщенням Вас вітаю,
Новин хороших лише бажаю,
Щоб частіше звучали вони,
Зігріваючи добром Ваші дні!
***
З Благовіщенням! Щастя в дім,
Здоров'я, радості, тепла,
Нехай у ньому панують любов,
Затишок, достаток, доброта!
Хай Матір Божа захистить
Від зла, небезпеки, хвороб, бід,
Родину добром благословить,
Щоб засяяв вам Божий Світ!
***
Вітаю з Благовіщенням,
Теплих сонячних днів і бажаю,
Божа Матір нехай допоможе в житті вам,
Від горя та негараздів оберігаючи
***
В небі сонце засяяло —
Благовіщення настало.
Дзвоновий ллється дзвін,
Вітає всіх нас він.
Нехай свічка горить, не гасне,
До нас прийшло велике свято,
Радійте, радійте всі,
Миру, щастя на Землі!
***
З Благовіщенням тебе вітаю,
Світлої віри і любові побажаю.
Нехай зневіра із серця піде,
А любов в душі оселю знайде!
Привітання в листівках
(Фото: liza.ua)
Нагадаємо, ми писали про найсуворіші заборони на Благовіщення 2021.
Раніше експерти розповіли, що травневі свята знаходяться під загрозою зриву.