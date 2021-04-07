Найкрасивіші поздоровлення в прозі, віршах та листівках на Благовіщення 2021

Сьогодні, 7 квітня, в Україні відзначається одне з найважливіших християнських свят Благовіщення Пресвятої Богородиці. Кажуть, саме в цей день Діва Марія отримала новину про швидке народження сина.

Редакція Styler підібрала для вас найкрасивіші поздоровлення зі святом. Детальніше читайте нижче.

Поздоровлення в прозі

Вітаю з великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, добробут і Божа благодать. Нехай матеріальні і духовні блага будуть в достатку, а у двері стукають тільки добрі вісті!

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії і світлої віри! Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці - світлим і чистим православним святом. Нехай у ваших душах оселитися мир, спокій і добробут. Цінуйте і дорожите близькими вам людьми. Будьте щасливі!

***

Сьогодні в це святе, світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім'ю та рідних стороною!

***

З Благовіщенням! Нехай Богородиця береже вас і вашу родину від смутку, бід і хвороб і веде за руку по життю уберігаючи від проступків і помилок, нехай щастя та успіх завжди супроводжують у всіх починаннях, кожен ранок буде добрим, миру і добробуту в родині!

Привітання у віршах

З Благовіщенням Вас вітаю,

Новин хороших лише бажаю,

Щоб частіше звучали вони,

Зігріваючи добром Ваші дні!

***

З Благовіщенням! Щастя в дім,

Здоров'я, радості, тепла,

Нехай у ньому панують любов,

Затишок, достаток, доброта!

Хай Матір Божа захистить

Від зла, небезпеки, хвороб, бід,

Родину добром благословить,

Щоб засяяв вам Божий Світ!

***

Вітаю з Благовіщенням,

Теплих сонячних днів і бажаю,

Божа Матір нехай допоможе в житті вам,

Від горя та негараздів оберігаючи

***

В небі сонце засяяло —

Благовіщення настало.

Дзвоновий ллється дзвін,

Вітає всіх нас він.

Нехай свічка горить, не гасне,

До нас прийшло велике свято,

Радійте, радійте всі,

Миру, щастя на Землі!

***

З Благовіщенням тебе вітаю,

Світлої віри і любові побажаю.

Нехай зневіра із серця піде,

А любов в душі оселю знайде!

Привітання в листівках

(Фото: liza.ua)