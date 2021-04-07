Cамые красивые поздравления в прозе, стихах и открытках на Благовещение 2021

Сегодня, 7 апреля, в Украине отмечается один из самых важных христианских праздников Благовещение Пресвятой Богородицы. Говорят, именно в этот день Дева Мария получила новость о скором рождении сына.
Редакция Styler подобрала для вас самые красивые поздравления с праздником. Подробней читайте ниже.
Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы - светлым и чистым православным праздником. Пусть в ваших душах поселиться мир, покой и благоденствия. Цените и дорожите близкими вам людьми. Будьте счастливы!
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Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!
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С Благовещением! Пусть Богородица хранит вас и вашу семью от горестей, бед и болезней и ведет вас за руку по жизни уберегая от проступков и ошибок, пусть счастье и успех всегда сопутствуют во всех начинаниях, каждое утро будет добрым, мира и благополучия в семье!
С Благовещеньем Вас поздравляю,
Новостей лишь хороших желаю,
Чтобы чаще звучали они,
Согревая добром Ваши дни!
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С Благовещением! Счастья в дом,
Здоровья, радости, тепла,
Пусть в нем главенствуют любовь,
Уют, достаток, доброта!
Пусть Матерь Божья оградит
От зла, тревог, болезней, бед,
Семью добром благословит,
Чтоб засиял вам Божий Свет!
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Поздравляю с Благовещеньем,
Теплых дней и солнечных желаю,
Божья Мать пускай поможет в жизни вам,
От печалей и невзгод оберегая.
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В небе солнце засияло —
Благовещение настало.
Колокольный льется звон,
Поздравляет всех нас он.
Пусть свеча горит, не гаснет,
К нам пришел великий праздник,
Радуйтесь, ликуйте все,
Мира, счастья на Земле!
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С Благовещеньем тебя поздравляю,
Светлой веры и любви пожелаю.
Пусть уныние из сердца уйдет,
А любовь в душе обитель найдет!
(Фото: liza.ua)
Напомним, мы писали о самых строгих запретах на Благовещение 2021.
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