Благовещение 2021: самые строгие запреты этого праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы в Украине один из самых важных христианских праздников. В 2021 году он будет отмечаться в среду, 7 апреля.
О том, что категорически нельзя делать в этот праздник - читайте ниже в нашем материале.
Благовещение Пресвятой Богородицы – день почитания памяти о том, как Архангел Гавриил явился Деве Марии в Назарет и сообщил радостную весть, что ей предстоит зачать и родить младенца от Духа Святого. Этот ребенок станет Сыном Бога и Спасителем человечества.
Благовещение входит в число двунадесятых праздников и имеет свою фиксированную дату, она не смещается ежегодно и православные восточного обряда отмечают этот праздник 7 апреля. В католической церкви Благовещение отмечается 25 марта.
Самым большим табу этого дня является какая-либо работа. Особенно запрещается шить, плести и вязать. Также ни в коем случае нельзя:
Кстати, молодые девушки в этот день гадали на ближайшее будущее. Они искали на земле веточку, загадывали желание и клали ее под подушку. Если с утра веточка была сломанной значит, желание должно сбыться, а если целой, то нет.
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