Благовіщення 2021: найсуворіші заборони цього свята

Благовіщення Пресвятої Богородиці – день вшанування пам'яті про те, як Архангел Гавриїл з'явився Діві Марії в Назарет і повідомив радісну звістку, що їй належить зачати і народити немовля від Духа Святого. Ця дитина стане Сином божим і Спасителем людства.

Благовіщення входить до числа дванадесятих свят має свою фіксовану дату, вона не зміщується щорічно і православні східного обряду святкують це свято 7 квітня. В католицькій церкві Благовіщення відзначається 25 березня.

Головні заборони на Благовіщення

Найбільшим табу цього дня є яка-небудь робота. Особливо забороняється шити, плести й в'язати. Також ні в якому разі не можна:

Перекопувати город і починати сівбу.

Позичати гроші або щось давати з дому, навіть сіль.

Відвідувати перукарню, стригти або фарбувати волосся.

Виходити заміж і вступати в статеві стосунки, навіть між подружжям, щоб не викликати хвороби, поганий врожай і безпліддя.

Їсти яйця, м'ясні і молочні продукти, бо триває піст.

Виїжджати з дому: потрібно постаратися відкласти поїздку хоча б на один день.

Вирушати на риболовлю чи полювання: під час православного свята вбивати невинних божих створінь не можна.

Сваритися з близькими людьми, інакше в сварках і образах можна провести весь рік.

До речі, молоді дівчата в цей день ворожили на найближче майбутнє. Вони шукали на землі гілочку, загадували бажання і клали її під подушку. Якщо з ранку гілочка була зламаною значить, бажання повинно збутися, а якщо цілою, то ні.