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Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника

Автор: Styler

Яблочный Спас все православные украинцы празднуют 19 августа.

В нашем материале ниже мы расскажем о главных обычаях и приметах этого важного церковного праздника.

В церковном календаре в этот день отмечается большой праздник Преображение Господне. Само собой, второй Спас (после Медового 14 августа) имеет ряд традиций, примет и строгих запретов.

Согласно тексту Библии, в этот день на гору Фавор сошел Спаситель и раскрыл перед учениками тайну Христа. Поэтому великий праздник также называют Спасом на горе.

Яблочный спас празднуется 19 августа (pixabay.com)

Преображение Господне совпадает с Успенским постом, который начинается 14 августа, а заканчивается 27 августа.

В этот день обязательно нужно побывать в храме и отстоять там службу. В церкви принять святить плоды. Как правило, это яблоки, но можно приносить на освящение другие плоды, в то числе и овощи.

А вот попоек в этот день устраивать нельзя. Отмечают второй Спас в спокойном семейном кругу.

Накануне праздника, нужно убрать жилище. Ведь встретить Спас в неубранном доме считается плохой приметой.

Отметим, что многие верующие и поныне не едят яблоки нового урожая до Спаса, считая это грехом. В народе полагали, что надкусив освященное яблоко, можно узнать про свое будущее. Если яблоко кисловатое - ждите трудностей, сладкое - к радостям.

Строгие запреты этого дня касаются уборки в доме, работы на огороде, в саду, рукоделия.

  • Нельзя 19 августа убивать насекомых, даже вредителей.
  • Ни в коем случае нельзя таить в себе обиду, конфликтовать, выяснять отношения и оскорблять людей.

Ранее мы писали про все три Спаса, которые украинцы традиционно празднуют в августе.

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