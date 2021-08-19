Яблучний спас 2021: що сьогодні не можна робити і головні прикмети свята

У церковному календарі в цей день відзначається велике свято Преображення Господнє. Само собою, другий Спас (після Медового 14 серпня) має ряд традицій, прийме і строгих заборон.

Згідно з текстом Біблії, в цей день на гору Фавор зійшов Спаситель і розкрив перед учнями таємницю Христа. Тому велике свято також називають Спасом на горі.

Яблучний спас святкується 19 серпня (pixabay.com)

Преображення Господнє збігається з Успенським постом, який починається 14 серпня, а закінчується 27 серпня.

У цей день обов'язково потрібно побувати в храмі і відстояти там службу. У церкві прийняти святити плоди. Як правило, це яблука, але можна приносити на освячення інші плоди, в тому числі й овочі.

А ось пиятик в цей день влаштовувати не можна. Відзначають другий Спас у спокійному сімейному колі.

Напередодні свята, потрібно прибрати житло. Адже зустріти Спас в неприбраному будинку вважається поганою прикметою.

Відзначимо, що багато віруючих і понині не їдять яблука нового врожаю до Спаса, вважаючи це гріхом. У народі вважали, що надкусив освячене яблуко, можна дізнатися про своє майбутнє. Якщо яблуко кислувате - чекайте труднощів, солодке - до радощів.

Суворі заборони цього дня стосуються прибирання в будинку, Роботи на городі, в саду, рукоділля.