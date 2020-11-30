Богатство будет преследовать вас: каким знакам зодиака в декабре улыбнется удача

Гороскоп на декабрь 2020 для всех знаков Зодиака сулит прибыть и потери, однако кому-то в этот период Фортуна повернется нужной стороной. Астрологи назвали знаки Зодиакального круга, которым непременно будет везти в финансовых делах. На кого внезапно упадет богатство в виде наследства или прибавки к зарплате – говорится в прогнозе астрологов, опубликованном на сайте SlovoFraza.

Астрологи подчеркивают, что у всех знаков Зодиака в декабре будут удачные дни, однако самыми везучими в декабре станут Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи.

Телец

Тельцам начать декабрь стоит с очищения кармы. Необходимо восстановить баланс добра и зла внутри себя, сделав что-нибудь хорошее. Это повысит удачу во всех сферах жизни, включая финансовую. Тельцы с добрыми намерениями и чистой душой смогут правильно направить свои силы, заработать больше денег, получить удовольствие от жизни. Их позитивную энергию смогут почувствовать окружающие, поэтому легче будет произвести хорошее впечатление.

Лев

Львам нельзя переутомляться. В декабре нельзя оставлять на работе все свое здоровье и личное время. Необходимо уделять внимание саморазвитию, так как именно оно станет ключом к открытию дополнительных возможностей. Ваша образованность поможет вам получить прибавку к зарплате, привести к карьерному продвижению. Не рассчитывайте, что богатство свалится на вас с неба, однако будьте уверены, что ваши старания – не напрасны.

Скорпион

У Скорпионов в декабре начинается благоприятный период не только для финансовой активности, но и для работы. Пока все будут заняты покупками, им стоит сфокусироваться на делах и работе. Вполне возможно, что Овнам удастся существенно повысить свой доход. В этом им может помочь кто-то из окружения либо новый человек. Этот человек подаст Овнам идею для развития бизнеса или своими советами направит по верному пути, подарит мощную мотивацию.

Водолей

Водолеям звезды помогут обрести финансовую удачу, причем уже с первого дня зимы. Это очень благоприятный месяц для финансовой активности, работы, смены делового направления. Воплотить любую мечту в реальность поможет сила мысли. Из-за того, что ночные светила находятся в очень благоприятном положении, Водолеев ожидает успех и в творческой сфере. Астрологи советуют уделять внимание деловым встречам, попыткам выбить себе лучшие условия – повышение в должности или по зарплате.

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