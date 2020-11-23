Гороскоп Таро с 23 по 29 ноября для всех знаков Зодиака: кого ждут великие перемены

Таролог составила гороскоп по картам Таро для каждого знака Зодиака, дав совет, как добиться целей в последние дни ноября

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака подскажет, кого ждут в жизни большие перемены, свершения и интересные события в конце ноября. Таролог дала каждому из нас ценный совет, как с успехом справиться с вероятными трудностями этого периода.

Прогноз по картам Таро с 23 по 29 ноября для всех знаков Зодиака составила знаменитый украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис).

Овен - Знахарь. Дорогие Овны, самое время поверить в себя и довериться провидению - на этой неделе вам предстоит выход за границы привычного и столкновение не только с новой реальностью, но и новыми возможностями. Вы можете гораздо больше, нежели вам кажется! Откажитесь от привычки все усложнять и дерзайте!

Телец - Сын Воздуха. Дорогие Тельцы, отложите борьбу со своими "призраками" на потом. На этой неделе у вас есть шанс вырваться из "ловушек" данности и вопреки всему двигаться вперед - к поставленным целям. Просто начните действовать и позвольте себе нарушить условности!

Близнецы - Дед. Дорогие Близнецы, на этой неделе обязательно найдите время уделить внимание родным и близким - они как никогда нуждаются в вашей заботе и защите! И уважьте воспоминаниями предков - сила дедов всегда живет в нас и окрыляет.

Рак - Двойка Воздуха. Дорогие Раки, внимание: пятиться назад на этой неделе не выйдет! Время двигаться вперед и принимать решения. Даже если вам кажется, что "проезда нет", поверьте: проблемы благополучно разрешатся. Просто расслабьтесь, доверьтесь течению и плывите. Плывите вперед!

Лев - Малое Знахарское Колесо. Дорогие Львы, на этой неделе вам открываются новые перспективы и появится шанс расширить не только свои возможности, удовлетворить амбиции, но и увеличить "ареал обитания".

Главное - проводите экспансию мягко и получая, не забывайте отдавать что-то взамен. На Законе Баланса зиждется счастье!

Дева - Шестерка Воды. Дорогие Девы, эта неделя идеально подходит для отдыха и восстановления сил. Настраивайтесь на волну "Ностальжи" или "Релакс" и неспешно восполняйте свои ресурсы. Сфокусируйтесь на простых вещах и внимательно прислушайтесь к себе - совсем скоро вас ждет новый квест!

Весы - Девятка Огня. Дорогие Весы, хватит раскачиваться! Эта неделя придаст вам уверенности в собственных силах, поможет высвободить внутренний потенциал и вы, наконец, сумеете направить ситуацию в нужное русло и привести события к желаемому результату! Главное - контролируйте эмоции и верьте в то, что делаете!

Скорпион - Отец Земли. Дорогие Скорпионы, заземлитесь! Вам явно недостает стабильности и внутренней устойчивости, а текущая неделя норовит проверить на прочность ваш "фундамент". И дабы этот "фундамент" не дал трещину перестаньте сожалеть из-за неимения, а сосредоточьтесь лучше на своих достижениях.

Стрелец - Хаос. Дорогие Стрельцы, воздержитесь от реализации важных планов на этой неделе - хаотичный ход событий легко может выбить вас из "седла". А вот "генеральная уборка" пройдет на ура - в этот период легко можно избавиться от "оков" и "хлама", выжечь напалмом "сорняки" - недаром народная мудрость гласит, что на пепелище хорошо возрастают новые полезные ростки!

Козерог - Шестерка Земли. Готовы к прорыву, дорогие Козероги? Впрочем, готовы или нет, путь к победе открыт! Смотрите, исследуйте, постигайте - неделя открыла для вас "зеленый коридор". Так что, не зевайте и смело жмите на "газ", но... Не забывайте придерживаться "скоростного режима"!

Водолей - Двойка Воды. Дорогие Водолеи, настраивайтесь на романтическую волну. На этой неделе любовь - самый мощный ресурс, благодаря которому вы горы способны свернуть! Закон сообщающихся сосудов помните? Возьмите его на вооружение, и ваше взаимодействие с окружающими пройдет на ура.

Рыбы - Большое Знахарское Колесо. Дорогие Рыбы, эта неделя может стать для вас знаковой и открыть перед вами врата возможностей и знаний. Подсказки Вселенная будет оставлять повсюду - прислушивайтесь к своей интуиции и тогда вы легко и экологично пройдете "сквозь" любую проблему и вынесете из этого ценный урок!

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