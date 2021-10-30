Как не болеть осенью: пошаговая инструкция для укрепления иммунитета от нутрициолога

Мало кто всерьез занимается своим иммунитетом. Вам ведь кажется, что раз система встроена - она должна работать как-то сама. Без вашей помощи. Это вообще не так! Сила вашей природной охраны от вирусов и бактерий, грибов и паразитов - на 100% зависит от того, чем вы ее кормили. Ваш иммунитет - он в ваших руках. Вы можете сделать его непобедимым, а можете и запинать его до смерти. Болеть этой осенью/зимой или не болеть - решать вам.

1. Восстановить уровень витамина Д и железа. Без этого шага никак. С этого надо начинать. Должно быть так:

Витамин Д: 70 -100 нг/л

Ферритин: 50-120 мкг/л

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Принимать железо и витамин Д после еды

Витамин 5.000-10.000 ед в день

Железо 25-75 мг в день

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2. Начать нормально спать и перестать переживать за все подряд. Успокоиться надо, чтобы не болеть.

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Любой стресс = КОРТИЗОЛ.

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Повышенный кортизол очень сильно угнетает ваш иммунитет. И даже если вы пьёте витамины, правильно питаетесь, занимаетесь спортом, НО СТРЕССУЕТЕ постоянно - ваш иммунитет не сможет вас защитить. Он будет подавлен. Так же сильно, как и вы сами. Оно вам надо вообще

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Сон

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Если между сном в 22.00 и серильчиком-инстаграмчиком вы выбираете второе - приготовьтесь болеть больше и чаще.

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Мелатонин - главный нейтрализотор кортизола. Если не досыпаете и поздно ложитесь, кортизола будет больше, иммунитет будет подавлен/



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Выработка мелатонина начинается в 21:00-22:00 при условии полной темноты. Поэтому, если перед сном вы сидите за компьютером или зависаете в смартфоне, МЕЛАТОНИНА НЕ БУДЕТ. А кортизола - завались.

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А ещё именно ночью, в период с 23 до 3-4 часов ночи максимально активна ваша печень. Ночью идет работа по обезвреживанию токсинов и очищению крови, что для вашего иммунитета крайне важно. Чем больше токсинов в вашем теле, тем больше работы у вашего и без того слабого иммунитета.

Иллюстративное фото (instagram.com/una.tuna)