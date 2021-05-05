Где брать кальций, если не есть молочку: список простых продуктов от врача

Кальций - самый "большой" и необходимый минерал для организма. В зависимости от пола, возраста, роста и веса, количество его колеблется от 1 до 1,5-1,8 кг.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
Доктор написала, что ежедневная потребность в кальции у человека от 400 до 1500 мг. В группу риска по дефициту кальция входят:
Для этих людей, по результатам анализа, может потребоваться дополнительная дотация кальция из нутрицевтиков и препаратов, рассказала врач.
Если вы употребляете и усваиваете достаточное количество кальция с пищей, то дополнительно вводить в виде добавок его не нужно, поделилась Григорьева.
Выдержанные сыры - источник кальция (фото: pexels.com)
1. Активированные семена, особенно: кунжут, мак, лен, конопля, амарант, чиа, горчица.
2. Активированные орехи, особенно: миндаль, бразильский и грецкий орех, фундук, фисташки.
3. Бобовые.
4. Морепродукты и рыба, особенно: моллюски, устрицы, сардины.
5. Овощи, особенно: репа, морковь, чеснок, все виды капусты.
6. Практически вся листовая зелень.
7. Выдержанные твердые сыры, лучше - козий или овечий.⠀
Напомним, что нутрициолог назвала список трав, которые разгоняют вирусы.
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