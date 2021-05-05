Де брати кальцій, якщо не їсти молочку: список простих продуктів від лікаря

Доктор написала, що щоденна потреба в кальції у людини від 400 до 1500 мг. До групи ризику по дефіциту кальцію входять:

Вагітні та годуючі жінки,

Вік 60+, особливо, жінки,

Рання менопауза / дефіцит статевих гормонів,

ІМТ нижче 20,

Курець,

Пацієнти з остеопенією, остеопорозом, ЦД 2 типу, надлишковою тонкокишечной проникністю.⠀

Для цих людей, за результатами аналізу, може знадобитися додаткова дотація кальцію з нутрицевтиків і препаратів, розповіла лікар.

Адекватному засвоєнню кальцію сприяють:

Задовільний стан шлунково-кишкового тракту,

Продукти з високим вмістом поліненасичених жирних кислот,

Натуральні пребіотики, наприклад, інулін,

Вітамін Д, С, магній, мідь, цинк, марганець, кремній.⠀

Знижують біодоступність кальцію:

Надмірне вживання насичених жирів,

Оксалати,

Фітинова кислота (тому горіхи, насіння і бобові потрібно замочувати, щоб знизити їх кількість),

Гіпоацидність.⠀

Посилюють виведення кальцію з організму:

Надмірне вживання харчових волокон,

Кофеїновмісні та газовані напої,

Алкоголь,

Надмірне вживання білка,

Прості вуглеводи.

Якщо ви вживаєте і засвоюєте достатню кількість кальцію з їжею, то додатково вводити у вигляді добавок його не потрібно, поділилася Григор'єва.

Витримані сири - джерело кальцію (фото: pexels.com)

Де брати кальцій, якщо не їсти молочні продукти

1. Активоване насіння, особливо: кунжут, мак, льон, коноплі, амарант, чіа, гірчиця.

2. Активовані горіхи, особливо: мигдаль, бразильський і волоський горіх, фундук, фісташки.

3. Бобові.

4. Морепродукти і риба, особливо: молюски, устриці, сардини.

5. Овочі, особливо: ріпа, морква, часник, всі види капусти.

6. Практично вся листова зелень.

7. Витримані тверді сири, краще - козячий або овечий.⠀