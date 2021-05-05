Де брати кальцій, якщо не їсти молочку: список простих продуктів від лікаря

Кальцій - "найбільший" і необхідний мінерал для організму. Залежно від статі, віку, зросту і ваги, кількість його коливається від 1 до 1,5-1,8 кг.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Доктор написала, що щоденна потреба в кальції у людини від 400 до 1500 мг. До групи ризику по дефіциту кальцію входять:
Для цих людей, за результатами аналізу, може знадобитися додаткова дотація кальцію з нутрицевтиків і препаратів, розповіла лікар.
Якщо ви вживаєте і засвоюєте достатню кількість кальцію з їжею, то додатково вводити у вигляді добавок його не потрібно, поділилася Григор'єва.
Витримані сири - джерело кальцію (фото: pexels.com)
1. Активоване насіння, особливо: кунжут, мак, льон, коноплі, амарант, чіа, гірчиця.
2. Активовані горіхи, особливо: мигдаль, бразильський і волоський горіх, фундук, фісташки.
3. Бобові.
4. Морепродукти і риба, особливо: молюски, устриці, сардини.
5. Овочі, особливо: ріпа, морква, часник, всі види капусти.
6. Практично вся листова зелень.
7. Витримані тверді сири, краще - козячий або овечий.⠀
Нагадаємо, що нутриціолог назвала список трав, які розганяють віруси.
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