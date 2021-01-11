Бросает мужа: всплыла вся правда о браке Дональда и Мелании Трамп

В последнее время в сети то и дело появляются слухи о неполадках в семье Мелании и Дональда Трампа. По словам инсайдеров, первая леди только на людях расстроилась по случаю проигрыша мужа на президентских выборах. А на деле только и мечтала о том, чтобы, наконец, сложить свои обязанности и отправиться во Флориду.

Мелания и Дональд Трамп (фото: instagram.com/flotus)

Подобные разговоры появились еще в ноябре. "Мелания считает каждую минуту до момента, когда он покинет пост и она сможет подать на развод. Если бы Мелания попыталась выдержать крайнее унижение и уйти, пока Дональд находится у власти, он нашел бы способ наказать ее", - рассказывала в прессе бывшая помощница первой леди Омароса Маниголт-Ньюман. Есть мнение, что брак Мелании и Дональда был не более чем фикцией, и контракт запрещал первой леди резкие действия и высказывания против мужа.

Как утверждают источники, несмотря на то что именно Мелания сподвигла Дональда выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2016-м году, она изначально не воспринимала всерьез возможный положительный исход. В результате первая леди до последнего не могла влиться в новый ритм, не желая приступать к массе обязанностей и переезжать в Вашингтон. Так, Мелания не любила публичных выступлений, не хотела заниматься социальной деятельностью, к которой обязывает ее статут. И даже выходы в стильных образах (которые нередко критиковали) ее не вдохновляли, хотя, как бывшая модель, она известна любовью к роскоши и нарядам.

Мелания Трамп, по слухам, рада вернуться к прежней жизни (фото: instagram.com/flotus)

Не приносили жене президента радости и постоянные скандалы, которые только привлекали внимание к ее персоне. Так, после череды слухов о неверности мужа она и вовсе стала себя вести холодно и отстраненно. Это особенно заметно по снимкам и видео, на которых она одергивает руку от Дональда, или же сидит на мероприятиях с крайне недовольным лицом.

Тем не менее, судя по всему, слухи о разводе сильно преувеличены. По уверениям сразу нескольких источников, когда ситуация накалилась, Мелания целыми днями разговаривала с мужем по телефону. Экс-первая леди делилась мыслями о ситуации в стране и старалась направить в нужное русло деятельность команды. Она также стремилась поддержать мужа в соцсетях, заявляя тем самым, что на его стороне.

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