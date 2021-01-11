Кидає чоловіка: спливла вся правда про шлюб Дональда і Меланії Трамп

Останнім часом в мережі повсякчас з'являються чутки про неполадки в родині Меланії і Дональда Трампа. За словами інсайдерів, перша леді тільки на людях засмутилася з нагоди програшу чоловіка на президентських виборах. А насправді тільки й мріяла про те, щоб, нарешті, скласти свої обов'язки і вирушити у Флориду.

Меланія і Дональд Трапм (фото: instagram.com/flotus)

Подібні розмови з'явилися ще в листопаді. "Меланія рахує кожну хвилину до моменту, коли він залишить посаду і вона зможе подати на розлучення. Якби Меланія спробувала витримати крайнє приниження і піти, поки Дональд перебуває при владі, він знайшов би спосіб покарати її", - розповідала пресі колишня помічниця першої леді Омароса Маніголт-Ньюман. Є думка, що шлюб Меланії і Дональда був не більш ніж фікцією, і контракт забороняв першій леді різкі дії і висловлювання проти чоловіка.

Як стверджують джерела, незважаючи на те, що саме Меланія спонукала Дональда висунути свою кандидатуру на пост президента США в 2016-му році, вона спочатку не сприймала всерйоз можливий позитивний результат. В результаті перша леді до останнього не могла влитися в новий ритм, не бажаючи приступати до маси обов'язків і переїжджати в Вашингтон. Так, Меланія не любила публічних виступів, не хотіла займатися соціальною діяльністю, до якої зобов'язує її статут. І навіть виходи у стильних образах (які нерідко критикували) її не надихали, хоча, як колишня модель, вона відома любов'ю до розкішнех речей.

Меланія Трамп, за чутками, рада повернутися до колишнього життя (фото: instagram.com/flotus)

Не приносили дружині президента радості і постійні скандали, які тільки привертали увагу до її персони. Так, після низки чуток про невірність чоловіка вона стала поводитися холодно і відсторонено. Це особливо помітно по знімках і відео, на яких вона осмикує руку від Дональда, або ж сидить на заходах з вкрай незадоволеним обличчям.

Тим не менш, судячи з усього, чутки про розлучення сильно перебільшені. За словами відразу декількох джерел, коли ситуація загострилася, Меланія цілими днями розмовляла з чоловіком по телефону. Екс-перша леді ділилася думками про ситуацію в країні і намагалася спрямувати в потрібне русло діяльність команди. Вона також прагнула підтримати чоловіка в соцмережах, заявляючи тим самим, що на його боці.

Раніше ми писали, що відомо про нову першу леді.