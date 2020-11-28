Будет трудно, но весело: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 30 ноября по 6 декабря

Гороскоп на декабрь 2020 года говорит о том, что последний месяц уходящего года будет особенно насыщенным и богатым на различные события. Почти все представители зодиакального созвездия получат возможность исправить ошибки, подтянуть хвосты или принять правильное решение, которое кардинально поменяет всю жизнь.

Астрологи рассказали, что ждет все женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 30 ноября по 6 декабря и дали рекомендации о том, как справиться с трудностями. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Декабрь для Овнов начнется с некоторого распутья, где придется сделать важный выбор. Не беритесь за все дела одновременно, это поглотит всю вашу энергию. Составьте план действий и отделите важное от второстепенного. Сбалансированный подход ко всем сферам жизни поможет завершить неделю успешно и легко.

Женщина-Телец

В ближайшие дни будьте готовы к новым знакомствам и неожиданным встречам. Неделя будет очень насыщенной и ожидается много события. Постарайтесь распределить нагрузку и не берите на себя больше, чем сможете выполнить. Не ослабляйте свое внимание, так как есть риск быть втянутой в интриги. Прислушайтесь к интуиции, она поможет принять верное решение.

Женщина-Близнецы

Энергетический запас буде на высоте и звезды сулят Близнецам позитивные дни. Чтобы не отпугнуть удачу, начните неделю с повышения настроения и не забывайте о своих обязательствах, даже если будет сильно тянуть отдохнуть и полениться. Соберите все свои силы и у вас получиться достичь невероятных результатов.

Женщина-Рак

В ближайшие дни вы можете стать жертвой манипуляций, поэтому прислушивайтесь к своей интуиции – она вам подскажет, как действовать. Меркурий на этой неделе возьмет над вами покровительство, и вы сможете найти общий язык с окружающими. Общение будет важным на этой неделе, и оно поможет правильно оценить обстановку и получить поддержку.

Женщина-Лев

Вы в ближайшие дни обойдете всех конкурентов, и ваша активность не останется без внимания. Будьте готовы к тому, что завистники захотят помешать вашему счастью. Будьте уверены в себе, откажитесь от поспешных действий и сохраняйте спокойствие – это не даст возможности обидчикам принести вред.

Женщина-Дева

Поддержка Меркурия в ближайшие дни обеспечит позитивное настроение и хорошую работоспособность. Появится вдохновение на реализацию своих планов и покорение новых вершин. Неделю начните активно, не отказывайтесь от намеченных планов. Возможны очень полезные знакомства, с перспективой на будущее.

Женщина-Весы

Неделя будет веселой, но напряженной. В первые дни декабря на первый план выйдет работа, а вот конец недели будет удачен для личной жизни. Хорошее настроение принесут новые знакомства, но будьте осторожны – не подпускайте близко тех, кто интуитивно вызывает опасение.

Женщина-Скорпион

Венера поможет преодолеть зимнюю хандру и отогнать грустные мысли. Соберитесь с силами, начните тренировать уверенность в себе – это поможет противостоять неприятностям и с легкостью преодолеть временные препятствия на пути к намеченной цели.

Женщина-Стрелец

Звезды и планеты будут весь внимательны на этой неделе к Стрельцам. Если получится отбросить сомнения в собственных силах и прислушаться к сердцу, то получится воплотить в жизнь новую идею оригинальным образом. Удача будет сопровождать, и чтобы ее удержать, нужен позитивный настрой и умение справляться с эмоциями.

Женщина-Козерог

Первую неделю декабря стоит посвятить восстановлению сил, так как Козерогам явно необходим небольшой перерыв. Постарайтесь выспаться, составить план и начать действовать в соответствии с намеченными целями. Однако астрологи рекомендуют не расслабляться сверх меры – это может привести к ошибкам, которыми воспользуются конкуренты.

Женщина-Водолей

Послушайте свою интуицию в ближайшие дни и это поможет избежать многих конфликтных ситуаций. Постарайтесь заранее распознавать намерения людей и не бойтесь давать отпор тем, кто пытается вами манипулировать. Справиться с трудностями на этой недели вам поможет позитивный настрой и уверенность в себе.

Женщина-Рыбы

Вашей энергии на этой неделе будет достаточно, чтобы выполнить все пункты из намеченного плана. Не потерять боевой запал поможет позитивное мышление, настройка на мысли о скором вознаграждении. Верьте в себя, не поддавайтесь на провокации и не теряйте время на решение конфликтных ситуаций, которые для вас имеют небольшое значение.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым 28-29 ноября принесут счастье.