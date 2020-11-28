Буде важко, але весело: гороскоп для всіх жінок за знаком Зодіаку з 30 листопада по 6 грудня

Гороскоп на грудень 2020 року говорить про те, що останній місяць року буде особливо насиченим і багатим на різні події. Майже всі представники зодіакального сузір'я отримають можливість виправити помилки, підтягнути хвости або прийняти правильне рішення, яке кардинально змінить все життя.

Астрологи розповіли, що чекає все жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 30 листопада по 6 грудня і дали рекомендації про те, як впоратися з труднощами. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Грудень для Овнів почнеться з деякого розпуття, де доведеться зробити важливий вибір. Не беріться за всі справи одночасно, це поглине всю вашу енергію. Складіть план дій і відокремте важливе від другорядного. Збалансований підхід до всіх сфер життя допоможе завершити тиждень успішно і легко.

Жінка-Телець

Найближчими днями будьте готові до нових знайомств і несподіваних зустрічей. Тиждень буде дуже насиченим та очікується багато події. Постарайтеся розподілити навантаження і не беріть на себе більше, ніж зможете виконати. Чи не ослабляйте свою увагу, оскільки є ризик бути втягнутою в інтриги. Прислухайтеся до інтуїції, вона допоможе прийняти вірне рішення.

Жінка-Рак

Найближчими днями ви можете стати жертвою маніпуляцій, тому прислухайтеся до своєї інтуїції - вона вам підкаже, як діяти. Меркурій на цьому тижні візьме над вами заступництво, і ви зможете знайти спільну мову з оточенням. Спілкування буде важливим на цьому тижні, і воно допоможе правильно оцінити обстановку та отримати підтримку.

Жінка-Лев

Ви найближчими днями обійдете всіх конкурентів, і ваша активність не залишиться без уваги. Будьте готові до того, що заздрісники захочуть перешкодити вашому щастю. Будьте впевнені в собі, відмовтеся від поспішних дій і зберігайте спокій - це не дасть можливості кривдникам принести шкоду.

Жінка-Діва

Підтримка Меркурія найближчими днями забезпечить позитивний настрій і хорошу працездатність. З'явиться натхнення на реалізацію своїх планів і підкорення нових вершин. Тиждень почніть активно, не відмовляйтеся від намічених планів. Можливі дуже корисні знайомства, з перспективою на майбутнє.

Жінка-Терези

Тиждень буде веселим, але напруженим. У перші дні грудня на перший план вийде робота, а ось кінець тижня буде вдалий для особистого життя. Гарний настрій принесуть нові знайомства, але будьте обережні - не підпускайте близько тих, хто інтуїтивно викликає побоювання.

Жінка-Скорпіон

Венера допоможе подолати зимову нудьгу і відігнати сумні думки. Зберіться з силами, почніть тренувати впевненість у собі - це допоможе протистояти неприємностям і з легкістю подолати тимчасові перешкоди на шляху до наміченої мети.

Жінка-Стрілець

Зірки та планети будуть весь уважні на цьому тижні до Стрільців. Якщо вийде відкинути сумніви у власних силах і прислухатися до серця, то вийде втілити в життя нову ідею оригінальним чином. Удача буде супроводжувати, і щоб її утримати, потрібен позитивний настрій і вміння справлятися з емоціями.

Жінка-Козоріг

Перший тиждень грудня варто присвятити відновленню сил, оскільки Козерогам явно необхідна невелика перерва. Постарайтеся виспатися, скласти план і почати діяти відповідно до намічених цілей. Однак астрологи рекомендують не розслаблятися понад міру - це може привести до помилок, якими скористаються конкуренти.

Жінка-Водолій

Послухайте свою інтуїцію найближчими днями й це допоможе уникнути багатьох конфліктних ситуацій. Постарайтеся заздалегідь розпізнавати наміри людей і не бійтеся давати відсіч тим, хто намагається вами маніпулювати. Справитися з труднощами на цього тижня вам допоможе позитивний настрій і впевненість в собі.

Жінка-Риби

Вашої енергії на цьому тижні буде достатньо, щоб виконати всі пункти з наміченого плану. Не втратити бойовий запал допоможе позитивне мислення, настройка на думки про швидку винагороду. Вірте в себе, не піддавайтеся на провокації та не втрачайте час на вирішення конфліктних ситуацій, які для вас мають невелике значення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким 28-29 листопада принесуть щастя.