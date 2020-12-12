Будьте внимательны и осторожны: гороскоп для всех женщин с 14 по 20 декабря

Гороскоп на середину декабря говорит о том, что всех представителей зодиакального созвездия ожидает сложный и довольно напряженный период. Ожидается много хлопот, мелких неурядиц, конфликты и выяснение отношений.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 14 по 20 декабря, и дали советы о том, как обойти все препятствия на пути. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Ближайшая неделя будет насыщенная, и энергия будет бить через край. Ее нужно пустить в мирное русло, например, заняться сменой имиджа или обустройством дома. Если не выпустить энергетику на что-то позитивное, то она может перерасти в агрессию. Удача ждет тех Овнов, которые умеют мыслить в положительном ключе.

Женщина-Телец

Справиться со всеми сложными вопросами на этой неделе поможет позитивный настрой и вера в собственные силы. Астрологи советуют верить в хорошее, чтобы временные трудности не стали ненужным барьером. Позаботьтесь о собственно имидже, вам стоит уделить внимание новой прическе или обновить свой гардероб.

Женщина-Близнецы

Уделите пристальное внимание решению деловых вопросов. Энергетика звезд и планет будет благоприятной, и начало недели будет способствовать привлечению материального благополучия. Ближе к выходным вы сможете пожинать плоды вашего успеха. Проведите время с близкими и зарядитесь от них позитивом и хорошим настроением.

Женщина-Рак

С 14 по 20 декабря вы сможете преодолеть любые трудности и решить все сложные вопросы. Для этого нужно немного – поверить в собственные силы и перестать занижать собственные достоинства. Начните неделю с правильных мыслей о своей самооценке, зарядитесь позитивной энергией. Только такое настроение поможет справиться с любыми задачами.

Женщина-Лев

Середина декабря даст Львицам прилив сил и возможность не только выполнить все дела вовремя, но и начать что-то новое и интересное. Возможны внезапные поездки, интересные знакомства, неожиданные предложения, которые принесут в будущем доход. Прислушивайтесь к интуиции, она поможет не упустить возможности.

Женщина-Дева

Неделя будет очень активной, насыщенной событиями и встречами. Возможно общение с людьми, с которыми связь уже давно оборвалась. Не исключено, что будет возобновлен контакт с кем-то из бывших возлюбленных. Девы обнаружат в себе новые способности, которые дадут толчок для продвижения в новой сфере, а также принесут удовольствие и достаток.

Женщина-Весы

Проявите активность в ближайшие дни, чтобы не упустить те подарки, которые вам приготовила судьба. Планеты и звезды вас будут подталкивать к переменам, не стоит сопротивляться. В течение недели вам будут поступать интересные предложения, но выбирать нужно только самые значимые из них.

Женщина-Скорпион

Достичь успехов на этой неделе Скорпионам будет сложно, так как им мешает неуверенность и навязанное чувство страха или тревожности. Астрологи рекомендуют начать понедельник с формирования правильного мышления, которое поможет справиться с навязчивыми мыслями и избавит от сомнений. Ключ от успеха находится исключительно в ваших руках.

Женщина-Стрелец

График на этой неделе будет очень напряженный, дел будет больше обычного. Однако Стрельцы будут справляться с нагрузкой, особенно, если будут следовать четкому плану, вовремя отдыхать и набираться сил для того, чтобы осуществить все задуманное.

Женщина-Козерог

Откажитесь от мнительности и придирок, это существенно облегчит вам жизнь в деловой сфере и личных отношениях. Окружающим ваше мнение будет важно, но высказывать его стоит без агрессии и давления. Появится возможность исправить свое материальное положение, но для этого Козерогам нужно будет показать себя с лучшей стороны и завоевать авторитет.

Женщина-Водолей

Вас начнет тянуть к дому в ближайшие дни и стоит уделить больше времени домашним обязанностям. Украшение жилья к новогодним праздникам позволит вам отдохнуть и зарядиться хорошим настроением. А вечерние посиделки с родными помогут восстановить гармонию, наладить доверительные отношения.

Женщина-Рыбы

Не откладывайте решение серьезных вопросов в долгий ящик и постарайтесь все делать оперативно. Энергетика звезд и планет на этой неделе будет благоприятной, смело беритесь за самые сложные дела, который помогут в новом году начать новый этап своей жизни и проблемы уходящего года перестанут вас тянуть вниз.

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