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Елизавета II начала расследование против Меган Маркл: что натворила герцогиня

Автор: Роман Мирончук

Букингемский дворец поручил юридической фирме провести расследование по искам, связанным с издевательствами со стороны Меган Маркл над одним из ее ближайших советников. Инцидент произошел якобы во время пребывания герцогини Сассекской в Кенсингтонском дворце.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во дворце решили, что лучше не проводить внутреннее расследование, а нанять стороннюю юридическою фирму. Королевская семья считает потенциальные последствия слишком чувствительными, чтобы решать их внутри.

Ожидается, что следователи пообщаются с королевскими помощниками, которые работали раннее и работают сейчас. При том Меган Маркл и принца Гарри приглашать для участия в расследовании не будут, хотя они написали об этом во дворец.

В феврале 2021 года двое высокопоставленных сотрудников дворца заявили, что Меган издевалась над ними. Еще один сотрудник заявил, что она их унижала. В свою очередь герцогиня отрицает все обвинения в ее адрес.

Стоит отметить, что в 2018 году бывший секретарь по связям с общественностью герцога и герцогини Сассекских Джейсон Кнауф пожаловался на издевательства со стороны Меган Маркл.

Жалоба не рассматривалась до этого года. Новость поступила в разгар громкого скандала вокруг королевской семьи после резонансного интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл собралась в президенты США.

Ранее принц Уильям впервые ответил на обвинения Меган Маркл в расизме.

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Новости Украины Меган Марклкоролевская семья
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