RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Єлизавета II почала розслідування проти Меган Маркл: що накоїла герцогиня

Автор: Роман Мирончук

Букінгемський палац доручив юридичній фірмі провести розслідування за позовами, пов'язаними зі знущаннями з боку Меган Маркл над одним з її найближчих радників. Інцидент стався нібито під час перебування герцогині Сассекської в Кенсінгтонському палаці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У палаці вирішили, що краще не проводити внутрішнє розслідування, а найняти сторонню юридичну фірму. Королівська сім'я вважає потенційні наслідки занадто чутливими, щоб вирішувати їх всередині.

Очікується, що слідчі поспілкуються з королівськими помічниками, які працювали раніше і працюють зараз. При тому Меган Маркл і принца Гаррі запрошувати для участі в розслідуванні не будуть, хоча вони написали про це в палац.

У лютому 2021 року двоє високопоставлених співробітників палацу заявили, що Меган знущалася з них. Ще один співробітник заявив, що вона принижувала їх. Своєю чергою герцогиня заперечує всі звинувачення на її адресу.

Варто зазначити, що у 2018 році колишній секретар зв'язків з громадськістю герцога і герцогині Сассекських Джейсон Кнауф поскаржився на знущання з боку Меган Маркл.

Скарга не розглядалася до цього року. Новина надійшла в розпал гучного скандалу навколо королівської родини після резонансного інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Уїнфрі.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Меган Маркл зібралася в президенти США.

Раніше принц Вільям вперше відповів на звинувачення Меган Маркл в расизмі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Меган Марклкоролевская семья
Читайте також
Єлизавета II вирішила помиритися з принцом Гаррі і Меган Маркл: бере ситуацію в свої руки
Батько Меган Маркл відреагував на скандальне інтерв'ю дочки: "якби я знав"
Прогноз погоди