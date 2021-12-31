Как быстро похудеть: нутрициолог назвала натуральные жиросжигатели (список)

Натуральные жиросжигатели: список

5 HTP

Через синтез серотонина регулирует настроение и аппетит (если при приеме препарата испытываете головную боль – отменяйте).

Кофе.

Подавляет аппетит. При совместном приеме напитков, содержащих кофеин, и физической нагрузке уменьшается использование углеводов в пользу жиров. Улучшает термогенез, повышая базовый метаболизм.

Противопоказания: риски сердечно-сосудистых заболеваний, пожилой возраст, нарушения сна, нарушения работы ЦНС, реакция ЖКТ на кофе, истощенные надпочечники, любые типы аутоиммунных заболеваний.

Бурые водоросли

Фукоксантин – каратиноид, оказывающий эффект за счет активации термогенеза.⠀

Красный стручковый перец⠀

Капсаицин усиливает обмен веществ и обладает термогенным эффектом. Уменьшает желание поесть. Противопоказания: повреждение слизистой ЖКТ.⠀

Карнитин

Участвует в генерации энергии за счет окисления жирных кислот в митохондриях. Использовать в сочетании с коэнзимом Q10 (убихинон или убихинол). В сочетании с липоевой кислотой используется для преодоления эффекта плато при снижении веса.

Как похудеть (фото: pexels.com)

Гарциния камбоджийская

Нейтрализует фермент, способствующий преобразованию глюкозы в жирные кислоты. Принимать по 1 грамму 3 раза в день.⠀

Катехины

Листья чайного дерева, гуарана, листья колы, чай маттэ, оолонг. Препятствуют жирообразованию. Катехины оказывают термогенный эффект, повышающий расход энергии и ускоряющий окисление липидов. EGCG (эпигаллокатехин-3-галлат, катехины зеленого чая) снижает аппетит, тормозит образование жиров и усвоение их из пищи.⠀

Витамины группы В

Участвуют в метаболизме глюкозы и жиров. Дозировки для жиросжигающего эффекта:

В1 20-50 мг, В2 10-20 мг, В5 по 300мг 3р / д, В6 10-20 мг. липоевая кислота 30-50 мг / д.

Пищевые волокна: псиллиум, пектин, гуаровая камедь, отруби, хитозан.

За счет набухания в кишечнике, способствуют быстрому насыщению, связыванию и выведению жиров. Осторожно! Избыток волокон способен выводить из организма необходимые микроэлементы и витамины.

Омега-3. Имеет противовоспалительный эффект.

Имеет противовоспалительный эффект. Хром. Оказывает влияение на снижение веса.

Помните то, что использовать этот список можно, только зная нюансы своего здоровья. Проконсультируйтесь со своим врачом.