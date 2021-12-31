Схуднути без спортзала: нутриціолог назвала натуральні жироспалювачі (список)

Питання "що приготувати на Новий рік" дуже швидко, буквально за тиждень, перетворюється на інше: "Як схуднути – і швидше?!".
Щоб швидко прийти до своєї звичної ваги і навіть схуднути, варто спробувати додати в своє меню натуральні жироспалювачі.
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram перерахувала їх, але попередила: не варто пити все і відразу, проконсультуйтеся з фахівцем.
Через синтез серотоніну регулює настрій і апетит (якщо при прийомі препарату відчуваєте головний біль – скасовуйте).
Пригнічує апетит. При спільному прийомі напоїв, що містять кофеїн, і фізичному навантаженні зменшується використання вуглеводів на користь жирів. Покращує термогенез, підвищуючи базовий метаболізм.
Протипоказання: ризики серцево-судинних захворювань, похилий вік, порушення сну, порушення роботи ЦНС, реакція шлунково-кишкового тракту на каву, виснажені наднирники, будь-які типи аутоімунних захворювань.
Фукоксантин – каратиноїд, який надає ефект за рахунок активації термогенезу.⠀
Капсаїцин підсилює обмін речовин і володіє термогенним ефектом. Зменшує бажання поїсти. Протипоказання: пошкодження слизової шлунково-кишкового тракту.⠀
Бере участь в генерації енергії за рахунок окислення жирних кислот в мітохондріях. Використовувати в поєднанні з коензимом Q10 (убіхінон або убіхінол). У поєднанні з ліпоєвою кислотою використовується для подолання ефекту плато при зниженні ваги.
Нейтралізує фермент, що сприяє перетворенню глюкози в жирні кислоти. Приймати по 1 граму 3 рази на день.⠀
Листя чайного дерева, гуарана, листя коли, чай матте, оолонг. Перешкоджають жироутворенню. Катехіни надають термогенний ефект, що підвищує витрату енергії і прискорює окислення ліпідів. EGCG (епігаллокатехін-3-галлат, катехіни зеленого чаю) знижує апетит, гальмує утворення жирів і засвоєння їх з їжі.⠀
Беруть участь у метаболізмі глюкози і жирів. Дозування для жиросжигающего ефекту:
За рахунок набухання в кишечнику, сприяють швидкому насиченню, зв'язуванню і виведенню жирів. Обережно! Надлишок волокон здатний виводити з організму необхідні мікроелементи і вітаміни.
Пам'ятайте те, що використовувати цей список можна, тільки знаючи нюанси свого здоров'я. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше дієтолог дала поради, як не набрати за свята зайвих кіло.