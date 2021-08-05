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Быстрое похудение: топ-5 причин, почему не стоит этого делать

Автор: Марина Настевич

Получить максимум за минимум времени - это то, что хочет наверное каждый из нас. Да, конечно, всегда хочется получить желанный результат максимально быстро. Но можно ли так думать тогда, когда речь идет о снижении веса и о здоровье? Однозначно нет.

Есть как минимум 5 причин, почему не стоит гнаться за результатом на время, отметила диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова в Instagram.

Чем опасно быстрое похудение:

1. КИЛОГРАММЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Представьте как обидно, когда все труды насмарку. Вы мучали себя диетами, умирали зале, а все вернулось, да еще и с "добавкой". Быстрое снижение веса - это стресс для организма, поэтому он пытается себя защитить, накапливая жир.

2. СТРАДАЮТ ГОРМОНЫ

Диеты и голодовки дают сбой на уровне эндокринной системы, потому что именно она регулирует обменные процессы. кроме того, страдает щитовидная железа.

3. БОЛЕЗНИ

Если вы теряете свыше 10% веса за очень которое время, то скорее всего, спровоцируете заболевания ЖТК, а так же нарушения в работе сердца и сосудов. Но всего малая часть того, к чему может привести быстрая потеря веса: кожные заболевания, выпадение волос, сбои женской репродуктивной системы, мигрень, снижение иммунитета.



Иллюстративное фото (pexels.com)

4. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Часто на фоне голода и стресса развивается РПП, а нехватка витаминов приводит к к неврозам, нервным срывам и депрессии.

5. ОБВИСШАЯ КОЖА И ДИСТРОФИЯ МЫШЦ

Организм не успевает подстроиться под изменения и под новый ритм энергопотребления. Обвисает кожа, тело теряет упругость, сжигается мышечная ткань, которую очень трудно восстановить.

Худеть нужно не быстро, а грамотно, под наблюдением врача-диетолога. Выбирать нужно не диету, а правильное питание и привычки.

Напомним, ранее Марина Боржемская рассказала, как разнообразить правильное питание, чтобы было вкусно и интересно.

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