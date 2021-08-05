Швидке схуднення: топ-5 причин, чому не варто цього робити

Чим небезпечне швидке схуднення:

1. КІЛОГРАМИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ

Уявіть як прикро, коли вся праця нанівець. Ви мучили себе дієтами, вмирали, а все повернулося, та ще й з "добавкою". Швидке зниження ваги - це стрес для організму, тому він намагається себе захистити, накопичуючи жир.



2. СТРАЖДАЮТь ГОРМОНИ

Дієти і голодування дають збій на рівні ендокринної системи, тому що саме вона регулює обмінні процеси. крім того, страждає щитовидна залоза.



3. ХВОРОБИ

Якщо ви втрачаєте понад 10% ваги за дуже який час, то швидше за все, спровокуєте захворювання ЖТК, а так само порушення в роботі серця і судин. Але всього мала частина того, до чого може привести швидка втрата ваги: шкірні захворювання, випадання волосся, збої жіночої репродуктивної системи, мігрень, зниження імунітету.





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4. ПСИХОЕМОЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ

Часто на тлі голоду і стресу розвивається РПП, а нестача вітамінів призводить до до неврозів, нервових зривів і депресії.



5. ОБВИСЛА ШКІРА І ДИСТРОФІЯ М'ЯЗІВ

Організм не встигає підлаштуватися під зміни і під новий ритм. Обвисає шкіра, тіло втрачає пружність, спалюється м'язова тканина, яку дуже важко відновити.



Худнути потрібно не швидко, а грамотно, під наглядом лікаря-дієтолога. Вибирати потрібно не дієту, а правильне харчування і звички.