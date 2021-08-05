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Швидке схуднення: топ-5 причин, чому не варто цього робити

Автор: Марина Настевич

Отримати максимум за мінімум часу - це те, що хоче напевно кожен з нас. Так, звичайно, завжди хочеться отримати бажаний результат максимально швидко. Але чи можна так думати тоді, коли мова йде про зниження ваги і про здоров'я? Однозначно ні.

Є як мінімум 5 причин, чому не варто гнатися за результатом на час, зазначила дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова в Instagram.

Чим небезпечне швидке схуднення:

1. КІЛОГРАМИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ

Уявіть як прикро, коли вся праця нанівець. Ви мучили себе дієтами, вмирали, а все повернулося, та ще й з "добавкою". Швидке зниження ваги - це стрес для організму, тому він намагається себе захистити, накопичуючи жир.

2. СТРАЖДАЮТь ГОРМОНИ

Дієти і голодування дають збій на рівні ендокринної системи, тому що саме вона регулює обмінні процеси. крім того, страждає щитовидна залоза.

3. ХВОРОБИ

Якщо ви втрачаєте понад 10% ваги за дуже який час, то швидше за все, спровокуєте захворювання ЖТК, а так само порушення в роботі серця і судин. Але всього мала частина того, до чого може привести швидка втрата ваги: шкірні захворювання, випадання волосся, збої жіночої репродуктивної системи, мігрень, зниження імунітету.



Ілюстративне фото (pexels.com)

4. ПСИХОЕМОЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ

Часто на тлі голоду і стресу розвивається РПП, а нестача вітамінів призводить до до неврозів, нервових зривів і депресії.

5. ОБВИСЛА ШКІРА І ДИСТРОФІЯ М'ЯЗІВ

Організм не встигає підлаштуватися під зміни і під новий ритм. Обвисає шкіра, тіло втрачає пружність, спалюється м'язова тканина, яку дуже важко відновити.

Худнути потрібно не швидко, а грамотно, під наглядом лікаря-дієтолога. Вибирати потрібно не дієту, а правильне харчування і звички.

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська розповіла, як урізноманітнити правильне харчування, щоб було смачно і цікаво.

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схудненнядієтолог