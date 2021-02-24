Чапкису - 91! Самые яркие шоу вечно молодого танцора (видео)

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Румынии. С самого утра родители отпускали мальчика гулять и вечером забирали домой — именно там, на улице, его и научили водить хороводы. Профессионально заниматься танцами он начал после окончания Второй Мировой войны.

В 16-летнем возрасте началась профессиональная карьера Григория Чапкиса .В феврале 1946 года его зачислили артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины под руководством Л. Д. Чернышевой, впоследствии прославившийся как Государственный заслуженный академический ансамбль танца Украинской СССР под руководством народного артиста СССР П. Вирского.

Григорий Чапкис празднует 91-летие (фото: instagram.com/tanci1plus1)

За 26 лет работы в этом художественном коллективе он был задействован почти во всех его хореографических постановках, участвовал в 70 зарубежных гастрольных поездках. Этот период — один из ярчайших в жизни Григория Николаевича.

Вот, например, легендарный танец "Повзунець" в ансамбле Вирского в 1958 году.

На видео танцор выполняет очень сложный танцевальный момент, при котором его спина остается прямой, а он сам вприсядку очень быстро делает выпады обеими ногами поочередно.

А вот выступление ансамбля в Москве.

Григорий Чапкис неоднократно давал свои мастер-классы детям. Его именуют как "звезда танца".

Нельзя не вспомнить, как прекрасно танцует вальс известный хореограф.

В свои годы Григорий наполнен неиссякаемой энергией и жизнелюбием. В его танцах мы можем наблюдать легкость и изящество.

Вот так танцевал маэстро в 2008 году на одном из своих мастер-классов.

Его не раз спрашивали, какой его эликсир молодости? И как-то Чапкис признался, оставаться в форме ему помогает — постоянное движение и женщины.