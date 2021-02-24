Чапкісу - 91! Найяскравіші шоу вічно молодого танцюриста (відео)

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Румунії. З самого ранку батьки відпускали хлопчика гуляти і ввечері забирали додому — саме там, на вулиці, його і навчили водити хороводи. Професійно займатися танцями він почав після закінчення Другої Світової війни.

У 16-річному віці почалася професійна кар'єра Григорія Чапкіса .У лютому 1946 року його зарахували артистом балету у Державний ансамбль пісні і танцю України під керівництвом Л. Д. Чернишової, згодом він прославився як Державний заслужений академічний ансамбль танцю Української СРСР під керівництвом народного артиста СРСР П. Вірського.

Григорій Чапкіс святкує 91-річчя (фото: instagram.com/tanci1plus1)

За 26 років роботи в цьому художньому колективі він був задіяний майже у всіх його хореографічних постановках, брав участь у 70 закордонних гастрольних поїздках. Цей період — один з найяскравіших у житті Григорія Миколайовича.

Ось, наприклад, легендарний танець "Повзунець" в ансамблі Вірського в 1958 році.

На відео танцюрист виконує дуже складний танцювальний момент, при якому його спина залишається прямою, а він сам навприсядки дуже швидко робить випади обома ногами по черзі.

А ось виступ ансамблю в Москві.

Григорій Чапкіс неодноразово давав свої майстер-класи для дітей. Його іменують як "зірка танцю".

Не можна не згадати, як чудово танцює вальс відомий хореограф.

У свої роки Григорій наповнений невичерпною енергією і життєлюбством. В його танцях ми можемо спостерігати легкість і витонченість.

Ось так танцював маестро у 2008 році на одному зі своїх майстер-класів.

Його не раз запитували, який його еліксир молодості? І якось Чапкіс зізнався, залишатися в формі йому допомагає — постійний рух і жінки.