На части Украины будет свирепствовать шторм: синоптики сделали предупреждение

Погода в Украине преподнесет неприятный сюрприз жителям западных областей 13 октября, а вот на Юге и Востоке ожидается наоборот очень чудесный октябрьский день с температурным рекордом в +24 градуса.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, вторник выдастся непростым для Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей. Здесь ожидаются мощнейшие ливни. В Хмельницкой и Тернопольской области также сильный дождь. Осадки менее сильные доберутся и до Волыни, Ровенской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

Кроме того сегодня в стране сильный ветер, а на Западе - до штормовых значений.

Что касается температуры, то на Юге и Востоке она будет аномально высокой - от +21 до +24 градусов. На Севере и в Центре +18+22, а на Западе +15+20 градусов.

В Киеве сегодня тепло +20+22, ветрено, но осадки до столицы не доберутся.

Погода в Украине 13 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее Наталка Диденко также писала, что завтрашний день в Украине будет самым теплым во всей Европе, но с ливнями и штормовым ветром на Западе.

Ранее синоптики также рассказали про аномальную погоду в октябре. Сотрудники Укргидрометцентра поделились с нами свежим долгосрочным прогнозом.