На частині України буде лютувати шторм: синоптики зробили попередження

Погода в Україні піднесе неприємний сюрприз жителям західних областей 13 жовтня, а на Півдні і Сході очікується навпаки дуже чудовий жовтневий день з температурним рекордом в +24 градуси.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, вівторок видасться непростим для Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей. Тут очікуються потужні зливи. В Хмельницькій та Тернопільській області також сильний дощ. Опади менш сильні доберуться і до Волині, Рівненської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Крім того, сьогодні в країні сильний вітер, а на Заході - до штормових значень.

Що стосується температури, то на Півдні і Сході вона буде аномально високою - від +21 до +24 градусів. На Півночі і в Центрі +18+22, а на Заході +15+20 градусів.

У Києві сьогодні тепло +20+22, вітряно, але опади до столиці не доберуться.

Погода в Україні 13 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше Наталка Діденко також писала, що завтрашній день в Україні буде найтеплішим у всій Європі, але зі зливами і штормовим вітром на Заході.

Раніше синоптики також розповіли про аномальну погоду в жовтні. Співробітники Укргідрометцентру поділилися з нами свіжим довгостроковим прогнозом.