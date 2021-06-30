"Чудо-женщина" с украинскими корнями Галь Гадот стала мамой в третий раз

Малышку назвали Даниэллой. Судя по счастливому фото, все прошло хорошо, и семья радуется такому долгожданному пополнению.

"Моя милая семья, я очень благодарна и счастлива (и уставшая), мы все так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье. Шлю всем вам любовь и здоровье. GG", - подписала актриса семейное фото с новорожденной.

С 2008 года актриса замужем за бизнесменом Яроном Версано. У супругов помимо малышки Даниэллы есть три дочери - Альма (2011) и Майя (2017).

Фото: Галь Гадот с мужем и дочками (instagram.com/gal_gadot)

Чем прославилась Галь Гадот - красотка с украинскими корнями.

Актриса по праву считается одной из самых красивых женщин мира. Она родилась 30 апреля 1985 года в Петах Тикве (Израиль).

Семья актрисы когда-то жила в Мукачево. Во время Второй мировой войны практически все родные стали жертвой Холокоста. Выжил только дед Абрахам Вайс, которого Гадот называет примером. Он живым смог вернуться из концлагеря Освенцим.

В 2004 году, в возрасте 18 лет, она победила в конкурсе "Мисс Израиль", после чего представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. И хотя Галь не вошла в число финалисток, после конкурса она получила многочисленные предложения съемок в фильмах, рекламе, засветилась на обложках модных журналов.

Интересно, что два года актриса отслужила в израильском войске в качестве фитнес-инструктора.

Всемирно известной Галь Гадот проснулась, примерив на себе костюм "Чудо-женщины" в серии фильмов: "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости", "Чудо-женщина", "Чудо-женщина: 1984".

Галь Гадот на премьере фильма о "Чудо-женщине" (Getty Images)