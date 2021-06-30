"Диво-жінка" з українським корінням Галь Гадот стала мамою втретє

Дитину назвали Даніеллою. Судячи з щасливого фото, все пройшло добре, і сім'я радіє такому довгоочікуваному поповненню.

"Моя мила сім'я, я дуже вдячна і щаслива (і втомлена), ми всі так раді вітати Даніеллу в нашій родині. Шлю всім вам любов і здоров'я. GG", - підписала актриса сімейне фото з новонародженою.

З 2008 року актриса одружена з бізнесменом Яроном Версано. У подружжя крім маленької Даніелли є три дочки - Альма (2011) і Майя (2017).

Фото: Галь Гадот з чоловіком і доньками (instagram.com/gal_gadot)

Чим прославилася Галь Гадот - красуня з українським корінням.

Актриса по праву вважається однією з найкрасивіших жінок світу. Вона народилася 30 квітня 1985 року в Петах Тікве (Ізраїль).

Сім'я актриси колись жила в Мукачеві. Під час Другої світової війни практично всі рідні стали жертвою Голокосту. Вижив тільки Дід Абрахам Вайс, якого Гадот називає прикладом. Він живим зміг повернутися з концтабору Освенцим.

У 2004 році, у віці 18 років, вона перемогла в конкурсі "Міс Ізраїль", після чого представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт" в Еквадорі. І хоча Галь не увійшла до числа фіналісток, після конкурсу вона отримала численні пропозиції зйомок у фільмах, рекламі, засвітилася на обкладинках модних журналів.

Цікаво, що два роки актриса відслужила в ізраїльському війську в якості фітнес-інструктора.

Всесвітньо відомою Галь Гадот прокинулася, примірявши на собі костюм "Чудо-жінки" в серії фільмів: "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості","Ліга справедливості","Чудо-жінка","Чудо-жінка: 1984".

Галь Гадот на прем'єрі фільму про "Чудо-жінку" (Getty Images)