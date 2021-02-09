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Данилко купил еще одну квартиру на Крещатике за 350 тыс. долларов - СМИ

Автор: Людмила Жукова

Андрей Данилко перед новогодними праздниками сделал себе роскошный подарок. Он купил новую квартиру на Крещатике, 25. В этом доме у артиста уже есть жилплощадь, но лишнее жилье не помешает.

Об этом рассказали в расследовании Kyiv.Live на YouTube.

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Данилко рассказывает, что любит так называемые теплые вещи, которые ему напоминают о хороших людях.

Как мы писали ранее, Данилко чуть не проиграл свою квартиру в центре Киева.

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Новости Украины Андрей Данилко
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