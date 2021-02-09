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Данилко купив ще одну квартиру на Хрещатику за 350 тис. доларів - ЗМІ

Автор: Людмила Жукова

Андрій Данилко перед новорічними святами зробив собі розкішний подарунок. Він купив нову квартиру на Хрещатику, 25. В цьому будинку у артиста вже є житло, але зайва квартира не завадить.

Про це розповіли в розслідуванні Kyiv.Live на YouTube.

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Данилко розповідає, що любить так звані теплі речі, які йому нагадують про хороших людей.

Як ми писали раніше, Данилко ледь не програв свою квартиру в центрі Києва.

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Новини України Андрій Данилко
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