Даша Астафьева раздразнила пышными прелестями: рассмотреть можно все!

Украинский секс-символ 35-летняя Даша Астафьева показала новые откровенные фото, в которых она блеснула пышными прелестями.
Снимками певица поделилась в Instagram.
На фото Даша позирует в двухцветном комбинезоне с глубоким декольте. Верхняя часть наряда обтягивает ее пышную округлую грудь, и через тонкую ткань можно рассмотреть очертания прелестей звезды.
Даша Астафьева показала прелести (фото: instagram.com/da_astafieva)
Поклонники забросали красотку восторженными комплиментами и томными вздохами. Вот что они пишут в комментариях:
35-летняя Даша Астафьева - одна из самых сексуальных женщин Украины. Красотка в 2009 году выиграла титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy. (55th Anniversary Playmate). Была солисткой группы NikitA, снялась в десятке фильмов и сериалов.
Ранее Даша Астафьева рассказала о том, как женское тело реагирует на очередную влюбленность.