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Даша Астафьева раздразнила пышными прелестями: рассмотреть можно все!

Автор: Светлана Мащенко

Украинский секс-символ 35-летняя Даша Астафьева показала новые откровенные фото, в которых она блеснула пышными прелестями.

Снимками певица поделилась в Instagram.

На фото Даша позирует в двухцветном комбинезоне с глубоким декольте. Верхняя часть наряда обтягивает ее пышную округлую грудь, и через тонкую ткань можно рассмотреть очертания прелестей звезды.

Даша Астафьева показала прелести (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники забросали красотку восторженными комплиментами и томными вздохами. Вот что они пишут в комментариях:

  • Даша, ты самая красивая девушка.
  • Как бы хотелось встречаться с такой красивой девушкой
  • Все таки Полякова права: DA Богиня!
  • Топовая красотка.
  • Вижу только тебя!
  • Дарья, покой утерян, ну нельзя так.

35-летняя Даша Астафьева - одна из самых сексуальных женщин Украины. Красотка в 2009 году выиграла титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy. (55th Anniversary Playmate). Была солисткой группы NikitA, снялась в десятке фильмов и сериалов.

Ранее Даша Астафьева рассказала о том, как женское тело реагирует на очередную влюбленность.

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Новости Украины Даша Астафьева
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