Даша Астаф'єва роздражнила пишними принадами: роздивитися можна все!

Український секс-символ 35-річна Даша Астаф'єва показала нові відверті фото, в яких вона блиснула пишними принадами.
Знімками співачка поділилася Instagram.
На фото Даша позує в двоколірному комбінезоні з глибоким декольте. Верхня частина вбрання обтягує її пишні округлі груди, і через тонку тканину можна розглянути обриси принад зірки.
Даша Астаф'єва показала принади (фото: instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники закидали красуню захопленими компліментами і млосними зітханнями. Ось що вони пишуть у коментарях:
35-річна Даша Астаф'єва - одна з найсексуальніших жінок України. Красуня в 2009 році виграла титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy. (55th Anniversary Playmate). Була солісткою групи NikitA, знялася в десятках фільмів і серіалів.
Раніше Даша Астаф'єва розповіла про те, як жіноче тіло реагує на чергову закоханість.