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Декабрь в Украине начнется с мороза и снега: где будет холоднее всего

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки будет очень холодной и местами мокрой

Погода в Украине в первый день декабря будет зимней и в большинстве областей страны ожидается мороз, а местами синоптики прогнозируют мокрый снег и снег с дождем.

По данным Украинского гидрометцентра, на востоке снегопадами зацепит только Полтаву, в остальных областях будет сухо и солнечно. Ночью в регионе от -3 до 0 градусов, днем ожидается от 0 до +3 градусов.

Южные области накроет мокрым снегом, сухо и солнечно будет только в Крыму. Ночная температура составит 0 +3 градуса. Днем от +2 до +4 градусов, в Херсоне до +6 градусов. В Крыму ночью +2 +4 градуса, днем от +5 до +7 градусов.

В северной части страны мокрый снег и снег с дождем. Ночная температура упадет до -2 градусов, днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов.

На западе Украины температура воздуха в ночное время упадет сильнее всего, ночью ожидается от -3 до -9 градусов. Днем в большинстве областей будет сухо, солнечно, температура составит от 0 до +2 градусов.

В центральной части страны ожидается мокрый снег, ночью от 0 до -2 градусов, днем воздух прогреется до +2 градусов.

В Киеве 1 декабря будет сухо, но холодно. Ночная температура воздуха составит -2 -4 градуса, днем от -1 до +1 градуса.

Карта погоды в Украине на вторник, 1 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на первые дни декабря.

А также мы рассказывали о том, что в Украину зайдет новый атмосферный фронт и морозы.

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