Грудень в Україні почнеться з морозу і снігу: де буде найхолодніше

Погода в Україні у перший день грудня буде зимовою й в більшості областей країни очікується мороз, а подекуди синоптики прогнозують мокрий сніг та сніг з дощем.

За даними Українського гідрометцентру, на сході снігопадами зачепить тільки Полтаву, в інших областях буде сухо і сонячно. Вночі від -3 до 0 градусів, вдень очікується від 0 до +3 градусів.

Південні області накриє мокрим снігом, сухо і сонячно буде тільки в Криму. Нічна температура становитиме 0 +3 градуси. Вдень від +2 до +4 градусів, у Херсоні до +6 градусів. У Криму вночі +2 +4 градуси, вдень від +5 до +7 градусів.

У північній частині країни мокрий сніг та сніг з дощем. Нічна температура знизиться до -2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від 0 до +2 градусів.

На заході України температура повітря вночі впаде найсильніше, вночі очікується від -3 до -9 градусів. Вдень у більшості областей буде сухо, сонячно, температура становитиме від 0 до +2 градусів.

В центральній частині країни очікується мокрий сніг, вночі від 0 до -2 градусів, удень повітря прогріється до +2 градусів.

У Києві 1 грудня буде сухо, але холодно. Нічна температура повітря складе -2 -4 градуси, вдень від -1 до +1 градуса.

Карта погоди в Україні на вівторок, 1 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на перші дні грудня.

А також ми розповідали про те, що в Україну зайде новий атмосферний фронт і морози.