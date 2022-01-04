День Анастасии: что нельзя делать в день святой покровительницы

4 января 2022 года православные отмечают День Святой Анастасии, которая известна как покровительница беременных женщин и невинно осужденных людей.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Среди святых жен по степени почитания Анастасия занимает второе место после Параскевы.
Этот день был особенно важен для всех тех женщин, которые хотели забеременеть и родить ребенка. Святой Анастасии молились, чтобы попросить здоровья и благополучия для новорожденных.
Девушки и женщины 4 января вышивали специальное полотенце, являющиеся надежным оберегом и помощником в родах. Верили, что оно поможет легче родить и сохранить здоровье матери и ребенку. Именно этим полотенцем бабка-повитуха вытирала пот со лба роженицы. Ещё эта дата является удачной для гадания.
Знахари в этот день читали заговор от выкидышей и женских болезней.
Именины сегодня празднуют: Анастасия, Дмитрий, Федор.
Ранее мы писали про все церковные праздники, которые мы будем отмечать в январе 2022.