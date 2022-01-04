День святої Анастасії: що не можна робити в день святої покровительки

4 січня 2022 року православні відзначають День святої Анастасії, яка відома як покровителька вагітних жінок і невинно засуджених людей.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Серед святих дружин за ступенем шанування Анастасія займає друге місце після Параскеви.
Цей день був особливо важливий для всіх тих жінок, які хотіли завагітніти і народити дитину. Святій Анастасії молилися, щоб попросити здоров'я і благополуччя для новонароджених.
Дівчата і жінки 4 січня вишивали спеціальний рушник, що є надійним оберегом і помічником під час пологів. Вірили, що воно допоможе легше народити і зберегти здоров'я матері і дитині. Саме цим рушником бабка-повитуха витирала піт з чола породіллі. Ще ця дата є вдалою для ворожіння.
Знахарі в цей день читали змову від викиднів і жіночих хвороб.
Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Дмитро, Федір.
Раніше ми писали про всі церковні свята, які ми будемо відзначати в січні 2022.