День Андрея: что строго запрещено делать в этот христианский праздник и главные приметы

13 декабря - День Андрея Первозванного. Эта дата является большим христианским праздником, который верующие чтят память одного из двенадцати апостолов, принесшего христианство на украинские земли в I веке.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Как рассказывается в "Повести временных лет", именно Андрей предрек возникновение великого города с множеством церквей на киевских холмах. Также апостола считают небесным патроном Украины, а также покровителем моряков и путешественников.
Андрей был простым рыбаком и учеником Иоанна Крестителя. Он первым стал последователем Иисуса Христа - поэтому его и назвали Первозванным - и привел к нему своего брата Петра, а также был свидетелем чудес Сына Божьего, видел его смерть и воскрешение.
Апостол Андрей обошел почти полмира, проповедуя Веру и совершая чудеса. Он погиб мученической смертью в греческом городе Патры - святителя распяли на Х-образном кресте, который позже стали называть Андреевским.
Одной из важных народных традиций в Андреев день было гадание - хотя церковь и не приветствовала такие ворожения, но издавна ночью накануне праздника девушки гадали на имя суженного и "угадывали" свою судьбу.
Также часто устраивали гадания о погоде, для чего внимательно следили за поведением воды или огня.
Веселый обычай устраивать "Калиту" в этот день особенно любила молодежь. Девушки выпекали специальные лакомства в форме современного бублика, его смазывали медом и подвешивали к сволоку посредине дома. Парни, в свою очередь, должны были верхом на кочерге откусить кусок этого коржа, и при этом не засмеяться. Верили, что если это удастся, то вскоре можно было ждать свадьбу.
День ангела в этот день празднуют все Андреи.
Как мы ранее писали, в Украине может появиться новый праздник - день борща.