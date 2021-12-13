День Андрея: что строго запрещено делать в этот христианский праздник и главные приметы

Как рассказывается в "Повести временных лет", именно Андрей предрек возникновение великого города с множеством церквей на киевских холмах. Также апостола считают небесным патроном Украины, а также покровителем моряков и путешественников.

Андрей был простым рыбаком и учеником Иоанна Крестителя. Он первым стал последователем Иисуса Христа - поэтому его и назвали Первозванным - и привел к нему своего брата Петра, а также был свидетелем чудес Сына Божьего, видел его смерть и воскрешение.

Апостол Андрей обошел почти полмира, проповедуя Веру и совершая чудеса. Он погиб мученической смертью в греческом городе Патры - святителя распяли на Х-образном кресте, который позже стали называть Андреевским.

Традиции и обычаи празднования Дня Андрея

Одной из важных народных традиций в Андреев день было гадание - хотя церковь и не приветствовала такие ворожения, но издавна ночью накануне праздника девушки гадали на имя суженного и "угадывали" свою судьбу.

Также часто устраивали гадания о погоде, для чего внимательно следили за поведением воды или огня.

Веселый обычай устраивать "Калиту" в этот день особенно любила молодежь. Девушки выпекали специальные лакомства в форме современного бублика, его смазывали медом и подвешивали к сволоку посредине дома. Парни, в свою очередь, должны были верхом на кочерге откусить кусок этого коржа, и при этом не засмеяться. Верили, что если это удастся, то вскоре можно было ждать свадьбу.

Что нельзя делать в День Андрея

Суеверные считали, что в этот праздник в темное время суток на улице разгуливает нечистая сила, которая не только отбирала молоко у коров, но могла и утащить в преисподнюю беспечных гуляк. Поэтому вечерние прогулки в эту дату считались опасной затеей.

Строго запрещалось богохульствовать и ругаться на Андрея - верили, что в противном случае можно лишиться заступничества святого, и нарушителей за сквернословие ждут серьезные болезни и беды.

Важным запретом также были ткацкие работы - считалось, что ткать пряжу и мотать нитки нельзя до самого Крещения.

Главные приметы в День Андрея

Если на Андрея снегопад пошел, то сугробы продержатся еще 110 дней;

Если 13 декабря вода в реке или озере спокойная и тихая, значит зима будет не лютая, а если шумная - скоро ударят лютые морозы;

Если в день Андрея ярко светит солнце, но погода холодная, то в следующем году ждали хороший урожай;

Если в небе быстро и низко облака плывут, значит скоро можно ждать похолодание.

День ангела в этот день празднуют все Андреи.