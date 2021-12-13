День Андрія: що суворо заборонено робити в це християнське свято і головні прикмети

13 грудня - День Андрія Первозванного. Ця дата є великим християнським святом, яке віруючі вшановують пам'ять одного з дванадцяти апостолів, що приніс християнство на українські землі в I столітті.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Як розповідається в "Повісті временних літ", саме Андрій передрік виникнення великого міста з безліччю церков на київських пагорбах. Також апостола вважають небесним патроном України, а також покровителем моряків і мандрівників.
Андрій був простим рибалкою і учнем Іоанна Хрестителя. Він першим став послідовником Ісуса Христа - тому його і назвали Первозванним - і привів до нього свого брата Петра, а також був свідком чудес Сина Божого, бачив його смерть і воскресіння.
Апостол Андрій обійшов майже півсвіту, проповідуючи віру і здійснюючи чудеса. Він загинув мученицькою смертю в грецькому місті Патри - святителя розіп'яли на Х-подібному хресті, який пізніше стали називати Андріївським.
Однією з важливих народних традицій в Андріїв день було ворожіння - хоча церква і не вітала такі ворожіння, але здавна вночі напередодні свята дівчата ворожили на ім'я судженого і "вгадували" свою долю.
Також часто влаштовували ворожіння про погоду, для чого уважно стежили за поведінкою води або вогню.
Веселий звичай влаштовувати "Калиту" в цей день особливо любила молодь. Дівчата випікали спеціальні ласощі у формі сучасного бублика, його змащували медом і підвішували до сволоку посередині будинку. Хлопці, своєю чергою, повинні були верхи на кочерзі відкусити шматок цього коржа, і при цьому не засміятися. Вірили, що якщо це вдасться, то незабаром можна було чекати весілля.
День ангела в цей день святкують всі Андрії.
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