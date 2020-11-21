День Архангела Михаила 2020: что категорически нельзя делать, важные приметы

21 ноября православные христиане чтят память архангела Михаила
Какой сегодня праздник. В этот день, 21 ноября верующие почитают в молитвах архангела Михаила, который согласно Писанию, пронзил копьем падшего ангела, сатану. Михаил также дал Моисею священную скрижаль, чтобы он вел еврейский народ.
Празднование Михайлова дня связано с чудом, которое произошло в IV веке. Был храм, который построили во имя Архистратига Михаила в благодарность за исцеление немой девочки. Вблизи храма протекал целебный источник.
Архангел Михаил пришел во сне к отцу девочки и сказал, что если он хочет, чтобы его дочь смогла говорить, то ей необходимо выпить воды из источника. Девочка выпила воду и обрела дар речи. Родители ребенка в благодарность возвели храм в память об этом чуде.
21 ноября люди начинали с утренней службы в церкви, ставили свечку и обращались к Михаилу с просьбой. В этот день также задабривали дворового – младшего брата домового.
В этот день также начинались михайловские праздники – гулянья по случаю окончания всех сельскохозяйственных работ. Этот праздник был гостевым – надо было и самим в гостях побывать, и к себе гостей пригласить и попотчевать.
Наши предки на стол подавали домашнее пиво, пироги из свежей муки, мед. Считалось, что еды должно было вдоволь, чтобы следующий год был удачным и урожайным. Праздник продолжался неделю – до долгого и строгого Филипповского поста, который предварял Рождество.
Также в Михайлов день никому нельзя отказывать в помощи. Утро следует начать с посещения церкви, поставить свечи за здравие родных и отслужить молебен. Если есть возможность, подайте милостыню.
Категорически нельзя в этот день рубить топором, резать ножом, ткать и заниматься любой домашней работой. Также постарайтесь в этот день ни с кем не ругаться и оставаться в хорошем настроении до самого вечера.
Как мы ранее писали, синоптики изменили прогноз до конца ноября.