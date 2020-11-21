День Архангела Михайла 2020: що категорично не можна робити, важливі прикмети

Яке сьогодні свято. В цей день, 21 листопада віруючі шанують в молитвах архангела Михайла, який згідно з Писанням, простромив списом занепалого ангела, сатану. Михайло також дав Мойсею священну скрижаль, щоб він вів єврейський народ.

Святкування Михайлова дня пов'язано з дивом, яке відбулося в IV столітті. Був храм, який збудували в ім'я Архістратига Михайла в подяку за зцілення німої дівчинки. Поблизу храму протікав цілюще джерело.

Архангел Михайло прийшов у сні до батька дівчинки і сказав, що якщо він хоче, щоб його дочка змогла говорити, то їй необхідно випити води з джерела. Дівчинка випила воду і знайшла дар мови. Батьки дитини в подяку звели храм у пам'ять про це диво.

У цей день вшановується архангел Михайло (фото: zn.ua)

Що потрібно, а що не можна робити в цей день

21 листопада люди починали з ранкової служби в церкві, ставили свічку і зверталися до Михайла з проханням. В цей день також задобрювали дворового – молодшого брата домовика.

В цей день також починались михайлівські свята – гулянки з нагоди закінчення всіх сільськогосподарських робіт. Це свято було гостьовим – треба було самим в гостях побувати, і до себе гостей запросити і почастувати.

Наші предки на стіл подавали домашнє пиво, пироги з свіжого борошна, мед. Вважалося, що їжі повинно було вдосталь, щоб наступний рік був вдалим і врожайним. Свято тривало тиждень – до довгого та суворого Пилипівського посту, який передував Різдво.

Також в Михайлов день нікому не можна відмовляти в допомозі. Ранок слід почати з відвідин церкви, поставити свічки за здоров'я рідних і відслужити молебень. Якщо є можливість, подайте милостиню.

Категорично не можна в цей день рубати сокирою, різати ножем, ткати і займатися будь домашньою роботою. Також постарайтеся в цей день ні з ким не сваритися і залишатися в гарному настрої до самого вечора.

Прикмети 21 листопада

Якщо з ранку з'явився іній, то зима буде сніжною;

Якщо вранці спостерігається туман, то буде відлига;

Якщо день буде ясним, то скоро прийдуть сильні морози;

Якщо йде мокрий сніг, то весна буде дощовою;

Якщо на деревах залишилося мало шишок, але на дубі багато жолудів, то зима буде теплою.

Як ми раніше писали, синоптики змінили прогноз до кінця листопада.