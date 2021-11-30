День Григория Чудотворца: что нельзя и можно делать в эту дату, у кого именины

Григорий всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие.

Он был епископом Неокесарийским. Родился святой в Неокесарии, учился в Александрии, долго проживал в пустыне, защищал всех отверженных и христиан во время гонений.

В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.

Также ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день животных и Международный день защиты информации.

Все приметы этого дня:

Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот.

Пасмурная погода на Григория – примета, что солнечных дней зимой тоже будет мало.

Темный лед на реке предвещает хороший урожай.

Если в снегу поиграть в этот день – примета, что весь следующий год здоровым будешь.

Какая погода 30 ноября, такой она будет и зимой.

Мороз 30 ноября предвещает холодную зиму.

Что нельзя делать в этот день:

Не примеряйте чужие обручальные кольца – будет беда.

Не отправляйтесь в этот день в дальнюю дорогу

Не ссорьтесь и не ругайтесь в этот день

Именины у таких людей: Сергей, Григорий, Лазарь, Андрей, Никон, Михаил.