День Григория Чудотворца: что нельзя и можно делать в эту дату, у кого именины

30 ноября 2021 года все православные христиане вспоминают о Григорие Чудотворце.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Григорий всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие.
Он был епископом Неокесарийским. Родился святой в Неокесарии, учился в Александрии, долго проживал в пустыне, защищал всех отверженных и христиан во время гонений.
В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.
Также ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день животных и Международный день защиты информации.
Именины у таких людей: Сергей, Григорий, Лазарь, Андрей, Никон, Михаил.
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