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День Григорія Чудотворця: що не можна і можна робити в цю дату, у кого іменини

Автор: Styler

30 листопада 2021 року всі православні християни згадують про Григорія Чудотворця.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Григорій завжди прагнув до пошуку справжнього сенсу життя і дізнався про нього тільки після того, як прочитав Євангеліє.

Він був єпископом Неокесарійським. Народився святий в Неокесарії, навчався в Олександрії, довго проживав в пустелі, захищав всіх знедолених і християн під час гонінь.

У давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння. Дорослі і діти каталися на санях і спускалися з гірки, намагаючись покотитися далі, щоб наступний рік був вдалим.

Також щорічно 30 листопада в багатьох країнах відзначається Всесвітній день тварин і Міжнародний день захисту інформації.

Всі прикмети цього дня:

  • Гарна погода 30 листопада віщує несурову зиму, і навпаки.
  • Похмура погода на Григорія - прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало.
  • Темний лід на річці віщує хороший урожай.
  • Якщо в снігу пограти в цей день - прикмета, що весь наступний рік здоровим будеш.
  • Яка погода 30 листопада, такою вона буде і взимку.
  • Мороз 30 листопада віщує холодну зиму.

Що не можна робити в цей день:

  • Не приміряйте чужі обручки - буде біда.
  • Не вирушайте в цей день в далеку дорогу
  • Не сваріться і не сваріться в цей день

Іменини у таких людей: Сергій, Григорій, Лазар, Андрій, Никон, Михайло.

Раніше ми писали, хто святкує День ангела в грудні 2021 року.

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