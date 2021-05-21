UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины

Автор: Людмила Жукова

21 мая верующие христиане вспоминают о самом любимом ученике Христа - Иоанне Богослове.

Обо всех приметах и запретах этого дня мы расскажем в материале ниже.

По преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломии – дочери святого Иосифа обручника и Зеведея.

Иисус призвал Иоанна одновременно со своим старшим братом Иаковом стать своим учеником. Он был свидетелем многих чудес Христа и принимал активное участие в его жизни, став свидетелем самых важных событий.

Присутствовал при Преображении Господнем, и именно Иоанну Христос поручил заботу о Марии после его смерти.

Главные приметы этого дня:

  • Ясный и хороший день – летом грибов немного будет.
  • Дождливый день – примета того, что грибы вырастут.
  • Черемуха обильно цветет – мокрое лето будет.
  • Луна покрыта дымкой – скоро погода ухудшится.
  • Как только листья дуба распускались – можно сеять теплолюбивые культуры, поскольку почва уже прогревается хорошо.
  • Если вспахать землю во время последней четверти полнолуния, то поле, по примете, будет чистым и без сорной травы.
  • Небо вечером окрашивается в красный цвет – ждите хорошей погоды.
  • Если же небо красное утром – будет дождь.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя никому рассказывать свои сны - будет несчастье.

В этот день именины празднуют – Арсений, Иван и Пимен.

Читайте также, самые интересные и прикольные факты о Дне вышиванки в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Праздники