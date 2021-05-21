День Іоанна Богослова: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

21 травня віруючі християни згадують про найулюбленішого учня Христа - Івана Богослова.
Про всі прикмети і заборони цього дня ми розповімо в матеріалі нижче.
За переказами, євангеліст і апостол Іоанн Богослов був сином Саломії - дочки святого Йосипа обручника і Зеведея.
Ісус закликав Івана одночасно зі своїм старшим братом Яковом стати своїм учнем. Він був свідком багатьох чудес Христа і брав активну участь в його житті, ставши свідком найважливіших подій.
Був присутній при Преображенні Господньому, і саме Іоанну Христос доручив турботу про Марію після його смерті.
У цей день іменини святкують - Арсеній, Іван і Пімен.
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