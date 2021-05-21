День Іоанна Богослова: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

За переказами, євангеліст і апостол Іоанн Богослов був сином Саломії - дочки святого Йосипа обручника і Зеведея.

Ісус закликав Івана одночасно зі своїм старшим братом Яковом стати своїм учнем. Він був свідком багатьох чудес Христа і брав активну участь в його житті, ставши свідком найважливіших подій.

Був присутній при Преображенні Господньому, і саме Іоанну Христос доручив турботу про Марію після його смерті.

Головні прикмети цього дня:

Ясний і хороший день - влітку грибів трохи буде.

Дощовий день - прикмета того, що гриби виростуть.

Черемха рясно цвіте - мокре літо буде.

Місяць покритий серпанком - скоро погода погіршиться.

Як тільки листя дуба розпускалися - можна сіяти теплолюбні культури, оскільки грунт вже прогрівається добре.

Якщо зорати землю під час останньої чверті повного місяця, то поле, за прикметою, буде чистим і без бур'яну.

Небо ввечері забарвлюється в червоний колір - чекайте гарної погоди.

Якщо ж небо Червоне вранці - буде дощ.

Що не можна робити в цей день:

У цей день не можна нікому розповідати свої сни - буде нещастя.

У цей день іменини святкують - Арсеній, Іван і Пімен.