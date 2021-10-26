День Иверской иконы Божией Матери: что нельзя делать в праздник, приметы

Чудотворная икона хранится в монастыре на Афоне в Греции. В народном календаре праздник известен как Банник или Банный день, и наши предки получили его в "наследство" еще от языческих времен. По традиции устраивали омовения и посиделки, которые были схожи с обрядами. Также существовали определенные строгие правила, а нарушителей, по поверьям, ждали беды и несчастья.

Православные 26 октября ходят в церкви, где священники служат специальные молебны и читают молитвы, посвященные образу Богородицы. Верующие просят у Девы Марии заступничества, здоровья, милосердия и отпущения грехов.

Согласно преданиям, в IX веке Иверская икона хранилась у вдовы возле Никеи. Во время царствования императора Феофила женщина пыталась спасти образ от иконоборцев и опустила в море. Спустя некоторое время монахи Иверского монастыря увидели икону в воде, которую поддерживал огненный столб. Монах Гавриил прошел по воде и принес лик Богородицы в монастырь, однако на следующее утро она очутилась в другом месте. Образ вернули обратно, но он все равно появлялся около врат. Отсюда у иконы название Вратарница или Привратница.

Икона Пресвятой Девы стала хранительницей Иверского монастыря. Она прославилась различными чудесами, среди которых спасение обители от нашествия персидского войска, не позволяла входить в монастырь людям со злыми помыслами, спасала от болезней и голода.

Главные приметы этого дня

Петух вечером закукарекал — к перемене погоды.

Петухи рано утром спели — к потеплению.

Облака быстро по небу бегут с юга — к ненастью.

Солнце всходит из-за туч — к перемене погоды.

Облака красного цвета — к дождю.

Облака с юга идут — до порывистого ветра.

Что запрещено делать в этот день