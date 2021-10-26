День Іверської ікони Божої Матері: що не можна робити в свято, прикмети

Чудотворна ікона зберігається в монастирі на Афоні в Греції. У народному календарі свято відоме як Банник або банний день, і наші предки отримали його в "спадок" ще від язичницьких часів. За традицією влаштовували обмивання і посиденьки, які були схожі з обрядами. Також існували певні суворі правила, а порушників, за повір'ями, чекали біди і нещастя.

Православні 26 жовтня ходять в церкві, де священики служать спеціальні молебні і читають молитви, присвячені образу Богородиці. Віруючі просять у Діви Марії заступництва, здоров'я, милосердя і відпущення гріхів.

Згідно з переказами, в IX столітті Іверська ікона зберігалася у вдови біля Нікеї. Під час царювання імператора Феофіла жінка намагалася врятувати образ від іконоборців і опустила в море. Через деякий час ченці Іверського монастиря побачили ікону у воді, яку підтримував Вогняний стовп. Чернець Гавриїл пройшов по воді і приніс лик Богородиці в монастир, проте на наступний ранок вона опинилася в іншому місці. Образ повернули назад, але він все одно з'являвся біля воріт. Звідси в ікони назва Воротарниця.

Ікона Пресвятої Діви стала берегинею Іверського монастиря. Вона прославилася різними чудесами, серед яких порятунок обителі від навали перського війська, не дозволяла входити в монастир людям зі злими помислами, рятувала від хвороб і голоду.

Головні прикмети цього дня

Півень ввечері закукарікав- до зміни погоди.

Півні рано вранці заспівали - до потепління.

Хмари швидко по небу біжать з півдня - до негоди.

Сонце сходить через хмари - до зміни погоди.

Хмари червоного кольору - до дощу.

Хмари з півдня йдуть - до поривчастого вітру.

Що заборонено робити в цей день