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День Іверської ікони Божої Матері: що не можна робити в свято, прикмети

Автор: Styler

26 жовтня 2021 року християни вшановують Іверську ікону Пресвятої Богородиці, яку також називають Воротарниця або Воротарниця.

Що не можна робити в це свято, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Чудотворна ікона зберігається в монастирі на Афоні в Греції. У народному календарі свято відоме як Банник або банний день, і наші предки отримали його в "спадок" ще від язичницьких часів. За традицією влаштовували обмивання і посиденьки, які були схожі з обрядами. Також існували певні суворі правила, а порушників, за повір'ями, чекали біди і нещастя.

Православні 26 жовтня ходять в церкві, де священики служать спеціальні молебні і читають молитви, присвячені образу Богородиці. Віруючі просять у Діви Марії заступництва, здоров'я, милосердя і відпущення гріхів.

Згідно з переказами, в IX столітті Іверська ікона зберігалася у вдови біля Нікеї. Під час царювання імператора Феофіла жінка намагалася врятувати образ від іконоборців і опустила в море. Через деякий час ченці Іверського монастиря побачили ікону у воді, яку підтримував Вогняний стовп. Чернець Гавриїл пройшов по воді і приніс лик Богородиці в монастир, проте на наступний ранок вона опинилася в іншому місці. Образ повернули назад, але він все одно з'являвся біля воріт. Звідси в ікони назва Воротарниця.

Ікона Пресвятої Діви стала берегинею Іверського монастиря. Вона прославилася різними чудесами, серед яких порятунок обителі від навали перського війська, не дозволяла входити в монастир людям зі злими помислами, рятувала від хвороб і голоду.

Головні прикмети цього дня

  • Півень ввечері закукарікав- до зміни погоди.
  • Півні рано вранці заспівали - до потепління.
  • Хмари швидко по небу біжать з півдня - до негоди.
  • Сонце сходить через хмари - до зміни погоди.
  • Хмари червоного кольору - до дощу.
  • Хмари з півдня йдуть - до поривчастого вітру.

Що заборонено робити в цей день

  • У цей день категорично заборонено лаятися і лихословити.
  • Також не можна займатися рукоділлям і працювати по дому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто святкує день ангела в жовтні 2021 року.

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