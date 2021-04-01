День смеха: лучшие первоапрельские шутки и розыгрыши

Розыгрыши по СМС

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Внимание! В вашем телефоне обнаружен вирус, который можно устранить, угадав, кто прислал это SMS и отправив ему какой-либо sms прикол. В противном случае ваш телефон умрет от скуки.

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Внимание! Ваш телефон самоуничтожиться через 30 секунд! Быстро бросьте его в урну, унитаз или в того, кого ненавидите больше жизни!!!!

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Марокканские тараканы вымирают! С вашего счёта было снято 10$ на исследовательские работы! Спасибо!

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Ваш счет на звонок в службу "Секс по телефону" составил 1 тысячу гривен. Оплатите срочно, иначе нам придется выслать счет вам на работу.

Розыгрыш друзей по телефону

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Звонишь приятелю и монотонным голосом говоришь:

"Здравствуйте! Вы позвонили в сервисный центр!

Чтобы нажать один, нажмите один.

Чтобы нажать два, нажмите два.

Чтобы нажать три, нажмите три... ", и так далее.

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Можешь позвонить своей подруге и заявить:

- Ага! Я знаю, что у вас наркотики хранятся. Я вас заложу, если вы не принесете 1000 гривень сегодня в 19:30 в (указываете место).

- Но... у нас нет никаких...

- Да ладно вам отмазываться... я вас предупредила!

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Звонок подруге:

- Здравствуйте, вам звонят из телевизионного магазина. Вам телевизор не нужен?

- Нет!

- Ну, тогда мы сейчас приедем.

- Зачем?!

- За телевизором.

Розыгрыши дома

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Попробуйте накрасить мыло бесцветным лаком, дайте ему высохнуть и верните на привычное место в мыльницу. Любой, кто попробует им вымыть руки, будет удивлен.

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Замените колу в бутылке на соевый соус и предложите кому-нибудь утолить жажду. Правда, до розыгрыша обязательно уточните, нет ли у вашей "жертвы" аллергии на сою.

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Для этого розыгрыша понадобятся маленькие пластмассовые пауки, которые можно подложить, как во время обеда возле тарелки, так и на кровати/кресле, пока ваш парень или девушка наслаждаются любимым фильмом.

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Сделайте желе в стаканах с трубочками, и пусть кто-то попробует выпить этот не совсем сок.