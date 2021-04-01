День сміху: кращі першоквітневі жарти та розіграші

Сьогодні 1 квітня – День сміху, в який заведено жартувати, розігрувати своїх друзів, знайомих і навіть родичів. Також це прекрасний день, щоб відволіктися від сірих буднів попри посилення локдауну.
Редакція Styler підібрала для вас веселі жарти та розіграші. Детальніше читайте нижче.
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Увага! У вашому телефоні виявлений вірус, який можна усунути, вгадавши, хто надіслав це SMS і відправивши йому який-небудь sms прикол. В іншому випадку ваш телефон помре від нудьги.
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Увага! Ваш телефон самознищитися через 30 секунд! Швидко киньте його в урну, унітаз або в того, кого ненавидите більше життя!!!!
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Марокканські таргани вимирають! З вашого рахунку було знято 10$ на дослідницькі роботи! Спасибі!
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Ваш рахунок на дзвінок у службу "Секс по телефону" склав 1 тисячу гривень. Оплатіть терміново, інакше нам доведеться вислати вам рахунок на роботу.
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Дзвониш приятелеві і монотонним голосом кажеш:
"Вітаємо! Ви подзвонили в сервісний центр!
Щоб натиснути один, натисніть один.
Щоб натиснути два, натисніть два.
Щоб натиснути три, натисніть три... ", і так далі.
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Можеш зателефонувати своїй подрузі і заявити:
- Ага! Я знаю, що у вас наркотики зберігаються. Я вас закладу, якщо ви не принесете 1000 гривень сьогодні о 19:30 в (вказуєте місце).
- Але... у нас немає ніяких...
- Та ладно вам відмазуватися... я вас попередила!
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Дзвінок подруги:
- Здрастуйте, вам телефонують з телевізійного магазину. Вам телевізор не потрібен?
- Ні!
- Ну, тоді ми зараз приїдемо.
- Навіщо?!
- За телевізором.
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Спробуйте нафарбувати мило безбарвним лаком, дайте йому висохнути і поверніть на звичне місце в мильницю. Будь-хто, хто спробує їм вимити руки, буде здивований.
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Замініть колу в пляшці соєвий соус і запропонуйте кому-небудь втамувати спрагу. Правда, до розіграшу обов'язково уточніть, чи немає у вашої "жертви" алергії на сою.
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Для цього розіграшу знадобляться маленькі пластмасові павуки, які можна підкласти, як під час обіду біля тарілки, так і на ліжко/крісло, поки ваш хлопець чи дівчина насолоджуються улюбленим фільмом.
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Зробіть желе в склянках з трубочками, і нехай хтось спробує випити цей не зовсім сік.
Нагадаємо, нардеп оскандалилася листуванням в Раді, що "треба валити з цієї країни".
Ми також писали про календар стрижок на квітень.