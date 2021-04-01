День сміху: кращі першоквітневі жарти та розіграші

Розіграші по СМС

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Увага! У вашому телефоні виявлений вірус, який можна усунути, вгадавши, хто надіслав це SMS і відправивши йому який-небудь sms прикол. В іншому випадку ваш телефон помре від нудьги.

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Увага! Ваш телефон самознищитися через 30 секунд! Швидко киньте його в урну, унітаз або в того, кого ненавидите більше життя!!!!

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Марокканські таргани вимирають! З вашого рахунку було знято 10$ на дослідницькі роботи! Спасибі!

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Ваш рахунок на дзвінок у службу "Секс по телефону" склав 1 тисячу гривень. Оплатіть терміново, інакше нам доведеться вислати вам рахунок на роботу.

Розіграш друзів по телефону

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Дзвониш приятелеві і монотонним голосом кажеш:

"Вітаємо! Ви подзвонили в сервісний центр!

Щоб натиснути один, натисніть один.

Щоб натиснути два, натисніть два.

Щоб натиснути три, натисніть три... ", і так далі.

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Можеш зателефонувати своїй подрузі і заявити:

- Ага! Я знаю, що у вас наркотики зберігаються. Я вас закладу, якщо ви не принесете 1000 гривень сьогодні о 19:30 в (вказуєте місце).

- Але... у нас немає ніяких...

- Та ладно вам відмазуватися... я вас попередила!

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Дзвінок подруги:

- Здрастуйте, вам телефонують з телевізійного магазину. Вам телевізор не потрібен?

- Ні!

- Ну, тоді ми зараз приїдемо.

- Навіщо?!

- За телевізором.

Розіграші вдома

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Спробуйте нафарбувати мило безбарвним лаком, дайте йому висохнути і поверніть на звичне місце в мильницю. Будь-хто, хто спробує їм вимити руки, буде здивований.

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Замініть колу в пляшці соєвий соус і запропонуйте кому-небудь втамувати спрагу. Правда, до розіграшу обов'язково уточніть, чи немає у вашої "жертви" алергії на сою.

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Для цього розіграшу знадобляться маленькі пластмасові павуки, які можна підкласти, як під час обіду біля тарілки, так і на ліжко/крісло, поки ваш хлопець чи дівчина насолоджуються улюбленим фільмом.

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Зробіть желе в склянках з трубочками, і нехай хтось спробує випити цей не зовсім сік.