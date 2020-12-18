День Святого Николая: душевные поздравления и открытки к любимому празднику

День Святого Николая отмечают христиане восточного обряда традиционно 19 декабря. В этот большой и любимый многими праздник в память о святителе и чудотворце принято дарить подарки детям и взрослым, поддерживать близких и друзей добрыми пожеланиями, проявлять заботу и любовь.

Мы собрали для вас яркие и милые поздравления в День Николая, которые обязательно растрогают дорогого вам человека и позволят поделиться праздничным светлым настроением.

Поздравления с Днем Николая в стихах, прозе и открытках

В день Святого Николая

Пожелаю волшебства!

Пусть все то, чего желаешь,

Все исполнилось сполна!

***

Пусть милый добрый Николай поднимет настроение,

Подарит счастье и покой, удачу, наслаждение!

Здоровье, мир на все года, успех на 100 процентов!

Пускай душа поет всегда! Счастливых вам моментов!

***

С Днем Святого Николая! Желаю, чтобы Николайчик подарил и сладость, и надежду, и чудо. И пусть сердце любит, а душа ждёт сказки и новогодних приключений.

***

Открытка ко Дню Святого Николая

***

Искренне поздравляю и желаю праздничной феерии вокруг и наслаждения от зимних праздников, которые открывает святой Николай! Вместе с близкими и друзьями пусть каждый день становится настоящим праздником!

***

День Святого Николая радость принесет нам, знаю.

Свечки в храме зажигают и святого вспоминают.

И в беде он не оставляет, каждому из нас помогает.

С днем Святого Николая! Пусть тепла нам всем хватает.

***

Поздравительная открытка ко Дню Святого Николая

***

Скорее под подушку загляни -

И там сладкий подарок найди,

От Святого Николая

Радость к нам придет большая!

***

В день святого Николая,

У всех сбываются мечты.

Чего и вам от всей души желаю,

А вдобавок радости и красоты.

***

Поздравляю с Днем святого Николая.

Пусть везет тебе повсюду и всегда!

Я друзей хороших на пути желаю!

И желаю – победит пусть доброта.

***

Открытка ко Дню Святого Николая

***

Поздравляю тебя с Днем Николая Чудотворца! Желаю, чтобы, прислушиваясь к моим молитвам, святой угодник защитил тебя от всех невзгод и исполнил твои надежды!

***

Я в День святого Николая

Тебе желаю волшебства,

Живи, о грустном забывая,

И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты

Тебе откроются сполна,

Ждут только новые высоты,

И яркой жизни глубина!

***

Открытка ко Дню Святого Николая 19 декабря

Ранее мы рассказывали, что в День Святого Николая нельзя дарить детям и почему существуют такие запреты.

А также писали, какая сильная молитва к Святому Николаю исполнит самые заветные желания.