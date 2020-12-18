День Святого Николая: душевные поздравления и открытки к любимому празднику
День Святого Николая отмечают христиане восточного обряда традиционно 19 декабря. В этот большой и любимый многими праздник в память о святителе и чудотворце принято дарить подарки детям и взрослым, поддерживать близких и друзей добрыми пожеланиями, проявлять заботу и любовь.
Мы собрали для вас яркие и милые поздравления в День Николая, которые обязательно растрогают дорогого вам человека и позволят поделиться праздничным светлым настроением.
Поздравления с Днем Николая в стихах, прозе и открытках
В день Святого Николая
Пожелаю волшебства!
Пусть все то, чего желаешь,
Все исполнилось сполна!
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Пусть милый добрый Николай поднимет настроение,
Подарит счастье и покой, удачу, наслаждение!
Здоровье, мир на все года, успех на 100 процентов!
Пускай душа поет всегда! Счастливых вам моментов!
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С Днем Святого Николая! Желаю, чтобы Николайчик подарил и сладость, и надежду, и чудо. И пусть сердце любит, а душа ждёт сказки и новогодних приключений.
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Открытка ко Дню Святого Николая
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Искренне поздравляю и желаю праздничной феерии вокруг и наслаждения от зимних праздников, которые открывает святой Николай! Вместе с близкими и друзьями пусть каждый день становится настоящим праздником!
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День Святого Николая радость принесет нам, знаю.
Свечки в храме зажигают и святого вспоминают.
И в беде он не оставляет, каждому из нас помогает.
С днем Святого Николая! Пусть тепла нам всем хватает.
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Поздравительная открытка ко Дню Святого Николая
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Скорее под подушку загляни -
И там сладкий подарок найди,
От Святого Николая
Радость к нам придет большая!
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В день святого Николая,
У всех сбываются мечты.
Чего и вам от всей души желаю,
А вдобавок радости и красоты.
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Поздравляю с Днем святого Николая.
Пусть везет тебе повсюду и всегда!
Я друзей хороших на пути желаю!
И желаю – победит пусть доброта.
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Открытка ко Дню Святого Николая
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Поздравляю тебя с Днем Николая Чудотворца! Желаю, чтобы, прислушиваясь к моим молитвам, святой угодник защитил тебя от всех невзгод и исполнил твои надежды!
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Я в День святого Николая
Тебе желаю волшебства,
Живи, о грустном забывая,
И помни лишь добро всегда.
Пусть новой жизни горизонты
Тебе откроются сполна,
Ждут только новые высоты,
И яркой жизни глубина!
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Открытка ко Дню Святого Николая 19 декабря
Ранее мы рассказывали, что в День Святого Николая нельзя дарить детям и почему существуют такие запреты.
А также писали, какая сильная молитва к Святому Николаю исполнит самые заветные желания.